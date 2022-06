Újra növekedni kezdett a koronavírusos halálozások száma a világon

Az elmúlt egy hétben 8700 halálesetet okozott az új koronavírus az Egészségügyi Világszervezet szerint. Az emelkedést két régió hajtotta: az amerikai kontinenseken 21 százalékos volt a halálozások növekedése, míg a nyugat-csendes-óceáni térségben 17 százalékos, írja a MedicalXpress.

Az esetek száma csökkenő tendenciát mutat, nagyságrendileg 3,2 millió új esetről számoltak be az utóbbi hét napban. A januári tetőzés óta tart a csökkenő tendencia, bár vannak olyan régiók is, ahol szignifikáns mértékben ugrott meg az új betegek száma: a Közel-Kelet és Délkelet-Ázsia 58 százalékos, illetve 33 százalékos növekedést jelentett.

A számok nem teljesen fedik a valóságot

"Mivel sok országban csökkent a felügyelet és a tesztelés, tudjuk, hogy ez a szám nem teljes mértékben mutatja a valóságot" - mondta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója a hét elején. Szerinte nincs elfogadható szintje a koronavírus okozta haláleseteknek, mivel megvannak a vakcinák, a gyógyszerek és a diagnosztikai eszközök a vírus megállítására.

Több európai országban is nő az esetszám

Európában mindeközben egyre nagyobb teret nyer két újabb omikron-variáns, a BA.4 és a BA.5. Ezek gyors terjedése miatt több megbetegedést és halált okozhatnak: Portugáliában már május végén az esetek 87 százalékáért felelt a BA.5, ennek köszönhetően megnégyszereződött az esetek száma a magasan átoltott országban.

Németországban a hatodik hullám indulásáról beszélnek már: mivel a legtöbb korlátozó intézkedés nincs már életben, és a mostani variánsok nagyon gyorsan terjednek,

a szezonális hatás nem érzékelhető,

nyár ellenére is gyorsan terjed a fertőzés. Belgiumban is megugrott a megbetegedések száma, minden ötödik teszt pozitív, de Romániában is hasonló a trend.

Kína szigora egyedülálló a világon

A legtöbb nyugati országban, illetve az Egyesült Államokban már nem alkalmaznak korlátozásokat a koronavírus terjedésének megfékezésére, de Kínában továbbra is tömeges teszteléssel és karanténnal igyekeznek ellene tenni. Pekingben a legtöbb iskola online oktatásra állt át a héten egy éjszakai klubhoz köthető helyi kitörést követően.

A főváros lakosainak még mindig szinte minden nap tömeges tesztelésben kell részt venniük, maszkot kell viselniük, és középületekbe csak azt követően léphetnek be, hogy egy alkalmazással azonosították magukat.

A WHO szerint fenntarthatatlan zéró Covidhoz továbbra is ragaszkodik az ázsiai ország.

Eközben az Egyesült Államokban egyre elérhetőbb közelségbe kerül az 5 év alatti gyermekek oltása: mind a Pfizer, mind a Moderna engedélyeztetési eljárást kezdeményezett saját vakcinája kapcsán, az FDA szakemberei pedig mindkét vakcinát ajánlják használatra. Az oltásokat akár a jövő héten elkezdhetik beadni a hat évesnél idősebb csecsemőknek, valamint óvodás korú gyerekeknek.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Xesai/Getty Images