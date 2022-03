Kétféle oltását kombinálja a Moderna a koronavírus ellen

A hideg őszi hónapokban ismét felívelhet a koronavírusos megbetegedések száma, ezért a szakértők fontolgatják, hogy akkorra második emlékeztető adag vakcinát ajánljanak mindenki számára. A Pfizer és a Moderna omikron specifikus oltáson is dolgozik, a Moderna orvosigazgatója, Paul Burton szerint ugyanis fontos, hogy a megfelelő variánsokkal szemben hatékony vakcinát tudjanak kínálni.

Az omikronhoz köthető koronavírusos megbetegedések száma világszerte csökken az NBC News cikke szerint, de a koronavírus velünk marad hosszú távon, így számolni kell azzal, hogy szükséges lehet még oltatni magunkat ellene.

Sötétben tapogatózunk

Azt, hogy ősszel milyen variáns kering majd, most még senki sem tudja megmondani, de abban egyetértenek a kutatók és a WHO is, hogy a jelenlegi vakcinák frissítésre szorulnak. A jelenleg használt Pfizer és Moderna emlékeztető adagokat is a 2019-es, eredeti vuhani törzs ellen fejlesztették ki.

A Moderna szerint az idei őszi variáns régi ismerős lehet – a deltára, az omikronra vagy a kettő kombinációjára számítanak.

"A delta még mindig ott van és az omikron is marad. Ezek a változatok most a déli féltekére mennek, ahol

vagy tovább szaporodnak, vagy újra mutálódnak"

– mondta Burton. Mind a Moderna, mind a Pfizer dolgozik omikron elleni oltáson, ezek ősszel már rendelkezésre állhatnak. A Moderna egy olyan bivalens megoldáson is dolgozik, amely az omikron elleni formulát az eredetivel kombinálja – ezt ideális megoldásnak tartják őszre, klinikai kísérletei a következő hetekben kezdődhetnek meg.

Arra ugyanakkor nincsen garancia, hogy ezek az új oltások úgy muzsikálnak majd, mint ahogyan várják: állatkísérletek szerint az omikron specifikus vakcina nem ad jelentősen nagyobb védelmet, mint az eredetiből beadott emlékeztető. Az is elképzelhető, hogy nem kell ősszel újabb emlékeztető, mivel a súlyos megbetegedés, a kórházi kezelés és a halálozás elleni védelem kitarthat a harmadik adagokból.

Erős indok kell a negyedik oltásra

A gyártóknak erős bizonyítékokat kell tehát tálalniuk annak érdekében, hogy az egészségügyi hatóságok úgy ítéljék meg, tényleg szükség van egy újabb oltásra. Ha ez így lesz, a módosított vakcinák elfogadása gyorsabban mehet, mint az eredetieké, de a gyártás még komoly problémát is jelenthet.

A bivalens oltás gyártása nehezebb, mint az eredeti Moderna-vakcináé, amit Burton is elismer, ugyanakkor azt mondja, van gyakorlatuk e téren – mRNS alapú rákmegelőző védőoltásjelöltjeik 30 különböző antigént sűrítenek egy vakcinába.

Ha szükség lesz negyedik vakcinára, azt a veszélyeztetett csoportok tagjainak valószínűleg mindenképpen meg kell kapniuk – de hogy másnak is ajánlott lesz-e, egyelőre nem tudni.

Nyitókép: MTI/Vajda János