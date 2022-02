Megint a TikToktól kölcsönöz a YouTube

A YouTube még 2020 nyarán mutatta meg először, hogy nem megy el a TikTok sikere mellett szótlatnul. A videómegosztó a Shorts nevű megoldással állt elő, ami lehetővé tette, hogy a felhasználók a riválisnál látható hosszúságú – pontosabban rövidségű – tartalmakat készítsenek – idézi föl a Hvg.hu hozzátéve, jelek szerint azonban nem ez az egyetlen fejlesztés, amit hasznosnak találtak.

Neal Mohan termékigazgató a Twitteren jelentette be azt az újdonságot, amit szintén a TikToktól irigyelt meg a platform. A YouTube a jövőben egy apró kört jelenít meg a felhasználó/csatorna profilképe körül, alá pedig a Live (Élő) feliratot írja akkor, ha a csatorna épp élő videót közvetít. Ha ezt megérint a követő, akkor azonnal a videós élő videójára ugrik.

Really focused making it easier for users to find livestreams on @YouTube so we're rolling out the Live rings feature on mobile! @YouTubeCreators streaming live will now have a ring around the channel avatar & clicking on the avatar will take you directly to the livestream. pic.twitter.com/QylUbpktum — Neal Mohan (@nealmohan) February 18, 2022