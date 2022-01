Tízezrével érkeznek ilyenkor a baglyok – budapestiek hátrányban

A világ egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb erdeifülesbagoly-telelőterülete Magyarországot is magába foglalja – mondta kérdésünkre a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője, Orbán Zoltán, aki szerint a madarak folyamatosan érkeznek, január végén lesznek a legtöbben.

"Általában október végén, november elején a klasszikus gyülekezőhelyeikre kezdenek megérkezni ezek a madarak, attól függően, hogy hol van a fészkelőhelyük; ez egészen nagy távolságban is lehet északon, ahol vastag a hó, tovább tart a tél. De akár Közép-Ázsiából is érkezhetnek hozzánk erdei fülesbaglyok" – részletezte Orbán Zoltán.

A terület, ahol a telet átvészelik, egész pontosan a

Magyarország középső területétől Szerbiáig található zóna,

itt több tízezren vannak jelen ezek a madarak.

"Már most is szép számmal vannak, de még január végéig is jöhetnek, nem véletlen, hogy akkorra szervezzük azt a lakossági felmérést, ahol még pontosabban számba tudjuk venni az állományt."

Magyarországnak van két "iker-bagolyfővárosa" is, Kisújszállás és Túrkeve,

de az erdei fülesbagoly mostani megjelenésére hazánk minden településén lehet számítani.

"Ahol a legkevesebb esély van találkozni velük, az sajnos Budapest. Olyan helyeket keresnek, ahol két-három repüléssel ki tudnak menni a környező gyepekre, szántókra; egerekre, pockokra vadászni" – világított rá a baglyok életmódjával kapcsolatos különleges ismeretre Orbán Zoltán.

