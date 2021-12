WHO-engedély egy újabb oltásnak

Az engedély híre kétszeresen jó: mostantól a Novavax védőoltása is bekerül abba a körbe, amelyből a szegényebb országok lakosai a COVAX kezdeményezésen keresztül kaphatnak, illetve az ezzel a vakcinával oltottak számára az utazás is le fog egyszerűsödni.

A vakcinát az amerikai Novavax fejlesztette ki és az indiai Szérum Intézet gyártja, a kérdés már csak az, milyen mennyiségben lesznek képesek erre. Azért is fontos a mostani ítélet, mert a MedicalXpress cikke szerint elegendő hűtőben tárolni, nincsen szükség nagyon alacsony hőmérsékletre szállítása és raktározása során.

Ismert technológiára alapozták

"Célunk az oltásokhoz való hozzáférés javítása, különösen az alacsonyabb jövedelmű országokban, amelyek közül 41 még mindig nem tudta beoltani lakossága 10 százalékát sem, míg 98 ország a 40 százalékot sem érte el" - mondta Mariangela Simao, a WHO gyógyszerekhez és egészségügyi termékekhez való hozzáférésért felelős főigazgató-helyettese, utalva arra, hogy a vakcinákhoz való hozzáférés terén óriási az egyenlőtlenség a fejlett és a fejlődő államok között.

A COVAX, amely számos szegény országba szállít koronavírus elleni vakcinát, mintegy 1,35 milliárd adagnyi Novavax vakcinára kötött megállapodást. Ez az oltás egészen ás mechanizmust használ, mint a jelenleg elterjedt koronavírus elleni vakcinák -

úgynevezett fehérje alapú oltás,

melyben egy hosszabb ideje rendelkezésre álló technológiát használnak a betegség megelőzésére.

Több engedélyeztetési folyamat is zajlik

A marylandi székhelyű Novavax géntechnológiával termeszti rovarsejtekben a koronavírus tüskefehérjének ártalmatlan másolatait. A tudósok kivonják és megtisztítják a fehérjét, majd immunerősítő vegyi anyagot kevernek hozzá. A vakcina Indonéziában és a Fülöp-szigeteken már megkapta a sürgősségi felhasználási engedélyt, az európai EMA és a brit gyógyszerügynökség felé folyamatban van kérelmük benyújtása, és az amerikai FDA is megkapja még az év vége előtt azt.

Jól tolerálható és hatékony vakcina

Az oltás klinikai

tesztje 30 ezer emberen zajlott

az USA-ban és Mexikóban, illetve 15 ezer emberen Nagy-Britanniában. A vakcina biztonságos és 90 százalékos a hatékonysága a korábbi törzsekkel szemben a tünetes megbetegedések kialakulása ellen, a közepesen súlyos és súlyos megbetegedéssekkel szembe pedig 100 százalékos védettséget nyújt

Egy utólagos vizsgálat szerint az utolsó oltás után hat hónappal beadott emlékeztető adag eléggé fel tudta pörgetni a vírus elleni antitesteket ahhoz, hogy leküzdjék a delta változatot.

Az oltás beadását követően jelentkezők reakciók az egyéb vakcináknál megfigyelteknek feleltek meg a klinikai kísérletek alapján, az oltás helyének érzékenysége vagy fájdalma, volt gyakori, ritkábban fejfájás, fáradékonyság vagy izomfájdalom jelentkezett, de ezek a tünetek is elmúltak két napon belül. Súlyos oltási reakciót mindkét a placebocsoportban és az oltottakban is egy százalék alatt tapasztaltak. Két adagban alkalmazzák, ezek beadása közt 21 napnak kell eltelnie, a teljes védettség pedig a második beadása után egy héttel alakul ki. A delta ellen egy, a második után hat hónappal beadott harmadik adag is hatékonnyá tette. Jelenleg is tesztelik omikron ellen. Bevezetése azért késlekedett hónapokat, mert a gyártás mennyiségét nem sikerült elég hamar megnövelniük.

Nyitókép: MarianVejcik/Getty Images