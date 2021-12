„Újít” a WhatsApp

A Facebook még 2016 elején tette elérhetővé azokat a gombokat, amelyek segítségével a lájkok mellett másfajta reakciókat is adhatunk a bejegyzésekre a közösségi oldalon – emlékeztet a hvg.hu. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a felhasználók szeretik és használják is ezeket a gombokat, ezért a Meta úgy döntött, hogy egy másik szolgáltatásában is bevezeti a megoldást.

Mint írják, a WABetaInfo szúrta ki, hogy a WhatsApp béta verziójában már megjelentek az újfajta gombok, így a felhasználók többféle módon is reagálhatnak az üzenetekre.

Hogy a felhasználók mikor kezdhetik majd el használni őket, egyelőre nem tudni, ám az, hogy bekerült a béta verzióba a funkció, azt sugallja, hogy nem kell már rá sokat várni.

Nyitókép: Pixabay