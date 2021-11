Két oltás már kevés

Miközben Ausztria az európai uniós országok közt elsőként teszi kötelezővé az oltást, Boris Johnson a közelmúltban arról beszélt, hogy az Egyesült Királyságban már nem azt tekintik teljesen immunizáltnak, aki két adag vakcinát vett fel, hanem azt, akinek három adag került már szervezetébe.

Johnson a Euronews cikke szerint arról beszélt, amit kutatásokból már tudunk: idővel gyengül az oltás hatása, a harmadik adag ugyanakkor elmondása szerint 90 százalék fölötti hatékonyságúvá teszi a védettséget a tünetes fertősekkel szemben. Az Egyesült Királyság mRNS-oltásokkal, valamint a Janssen és az AstraZeneca vakcinájával immunizál.

Izland vezet

A kontinens lakosságának mindössze 3,7 százaléka kapott eddig emlékeztető adagot, Izland vezet ennek terén: minden ötödik lakosa felvett három adag vakcinát, és egyébként is oltott már az ország lakosságának 90 százaléka. Ennek ellenére is kötelező a maszkviselés, illetve már 16 év fölött kapható harmadik adag.

Magyarországon és Szerbiában száz lakosból 14, illetve 16 ember kapott már harmadik adagot.

Az USA-ban néhány napja tették elérhetővé a harmadik oltást a teljes felnőtt populáció számára. Franciaországban a 65 év fölöttiek kaphatnak szeptember óta harmadik adagot: ha nem veszik fel ezt, érvényét veszti oltási igazolásuk. Az idősotthonokban dolgozók és az alapbetegségük miatt harmadik adag életkori megkötés nélkül jogosultak esetében ez nem történik meg, ha nem veszik fel a harmadik vakcinát. Spanyolországban 71, Svédországban 80 év fölött kérhető a harmadik adag.

Az egyelőre valószínűtlen, hogy széles körben az oltási igazolvány érvényességének elvesztéséhez kötnék a harmadik adag felvételének elmulasztását. Izraelben ugyanakkor azok, akik már hat hónapja kapták meg a második adag vakcinát, elesnek a zöld igazolvány nyújtotta lehetőségektől, mint például az éttermek látogatásáról vagy az edzőtermi sporttól, ha nem kérnek újabb oltást.

A WHO aggódik

A WHO vezetője, Tedrosz Gebrejeszusz szerint ugyanakkor botrány, hogy hatszor annyi harmadik adagot adnak be naponta a világon, mint ahány első adag eljut a szegény országokba. David Nabarro, a WHO koronavírussal kapcsolatos speciális küldöttje szerint sosem volt közegészségügyi stratégia emlékeztető oltásokat adni akkor, amikor még sok az oltatlan világszerte. Arra is figyelmeztet, hogy új variánsok jöhetnek létre, melyekre a régi vakcinák nem nyújtanak megoldást. A hamar oltani kezdő országokban az elővigyázatosságot tartja fontos szempontnak, maszkviselés kiemelésével.

Nyitókép: Komka Péter