Nem akármivel állt elő az Apple – új irányvonalat teremthetnek

Az Apple a merész alapanyag-felhasználás ötletét nem csak okostelefonjai, hanem okosórái és asztali számítógépei kapcsán is szeretné a jövőben felhasználni – idézi a hirado.hu a Daily Mailt.

Megjegyzik, hogy a formatervezés szabadalmaztatása nem feltétlenül jelenti azt, hogy bármelyik ötlet azonnal megvalósul, ha azonban az erőfeszítéseket siker koronázza, akár egy teljesen új irányvonalat is létrehozhat a vállalat.

A hivatalba benyújtott szabadalmi bejelentés legnagyobb dobása a kétoldali kijelző ötlete, de emellett az a hír is járja, hogy a jövőbeli iPhone képes lehet akár mind a hat oldalán valamilyen tartalmat megjeleníteni, ugyanis a készülék képernyője egységesen az eszköz minden oldalán végigfut majd.

Apple to make all-glass Apple watch, Mac, iPhone displays both sides < not really

