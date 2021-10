A jelenléti oktatás növeli a fertőzésszámokat, de van mód a kordában tartására

Az oltások nem elegendők az iskolai terjedés megelőzésére, amellett tisztán is kell tartani a benti levegőt – derül ki a MedicalXpress cikkéből.

Egy új amerikai tanulmány szerint az iskolák 2020 végi újranyitása a koronavírusos megbetegedések és halálesetek számának növekedésével járt együtt. A növekedés egy része annak tulajdonítható, hogy más korlátozásokat is enyhítettek ugyanebben az időben és a szülők visszatérhettek munkahelyükre, ahol szintén terjed a fertőzés. Fontos azonban, hogy a megbetegedések és a halálesetek azokon a területeken nőtt a legnagyobb mértékben, ahol a diákoknak és a tanároknak nem kellett maszkot viselniük az iskolában.

Nagyon nagy védelmet adnak a maszkok

Ennek nem kellene senkit meglepetésként érnie: a maszkviselés ugyanis az egyik leghatékonyabb módja a koronavírussal történő megfertőződés elkerülésének. Egy, a CDC végezte felmérés szerint azokban az iskolákban, amelyekben nincsen kötelező maszkviselés, 3,5-szer akkora egy kitörés kockázata, mint azokban, ahol mind a diákok, mind a dolgozók maszkot viselnek.

Az iskolai fertőzésátvitel kérdése azért is nehéz, mert sok gyermek tünetmentesen hordozza a vírust, emiatt sok megbetegedést nem vesznek észre. A kép azonban eltérő, amikor a kutatók aktívan keresik az eseteket. Egy belga vizsgálatban általános iskolás gyerekeket és tanáraikat 15 héten keresztül hetente egyszer tesztelték. Számos olyan esetet találtak, amikor a gyermekek és a felnőttek közötti átvitel az iskolán túl a gyermekek szüleire és a tanárok partnereire is átterjedt. Az iskolában alkalmaztak néhány korlátozó intézkedést, de maszk viselését nem tették kötelezővé.

Jobb szellőzés is kell

Az iskolai teendőkre felhívja a figyelmet az, ami Angliában történt: szeptemberben maszkviselési kötelezettséggel, de a szellőzés javítása nélkül indult újra az oktatás. Egy hónapon belül a középfokú iskolák diákjainak 8, míg az általános iskolák diákjainak 3 százaléka aktív fertőzött volt úgy, hogy az országban a felnőttek átoltottsága 80 százalékos és körükben 1 százalék volt csak az aktív fertőzöttek aránya.

Tudjuk, mit kellene tenni

A gyerekek megbetegedését több okból is meg kell előzni: esetükben is kialakulhat hosszú Covid, oktatásuk hiányt szenved a megbetegedések miatt és felnőtteknek is átadhatják a betegséget: az oltások sem adnak 100 százalékos védelmet.

A legbiztosabb védelmet az adja az iskolákban, ha a lehető leghamarabb beoltatják a gyermekeket, szüleiket és tanáraikat; javítják a szellőzést és HEPA-légszűrőket használnak a beltéri levegő tisztítására és biztosítják, hogy a személyzet és azok a gyermekek, akik biztonságban tehetik ezt meg, maszkot viselnek.

Nyitókép: Drazen Zigic/Getty Images