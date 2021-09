Felveszi a kesztyűt a Facebook a trollkodókkal szemben

A Facebook folyamatosan bővíti azokat az eszközöket, amelyeket az adminok használhatnak, hogy kordában tartsák a felületen zajló tevékenységet. Ilyen például az egy-egy téma körül kialakult párbeszéd is, ami sajnos melegágya a trollkodásnak: elképzelhető, hogy a chatbe olyanok is becsatlakoznak, akiknek a másik bosszantása a célja. Ezért a károkozásért elsősorban az álprofilok mögötti emberek a felelősek, így őket könnyebb is kiszűrni. Trollkodni viszont nem kizárólag hamis adatlapról lehet, a valódi profil is felhasználható erre, és sokan meg is teszik – írja a Hvg.hu.

A Facebook ennek hatására döntött úgy a The Verge szerint, hogy egy hangsúlyos ponttal egészíti ki az úgynevezett „összehangolt, nem hiteles viselkedés” elleni eszköztárát: trollokként fogják azonosítani azokat a szabályszegőket is, akik valódi profil mögül heccelik a többieket. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az adminok esetükben is sokkal hatásosabb büntetést alkalmazhatnak majd. Most ugyanis csak eltávolítani lehet a zavaró posztokat.

A módosítást az oltásellenes tevékenységek is sürgetik.

Nyitókép: Gerd Altmann