Egyre több gyereket fertőz meg a koronavírus Szerbiában, az egészségügyi intézmények vezetői a szerbiai közszolgálati televízióban vasárnap este arról számoltak be, hogy a nyaralásból visszatérő, oltatlan családból származó gyerekek is különböző tünetekkel jelentkeznek az orvosoknál.

Aleksandar Stojanovic szakorvos kiemelte, azoknak a gyerekeknek a száma is magas, akik maguk ugyan nem mutatnak tüneteket, de megfertőzik a nem beoltott családtagjaikat. Rámutatott, azok is megfertőződhetnek, akik felvették a védőoltás két adagját is, de náluk nagyon enyhék a tünetek.

Skóciában egyre több fiatal kerül kórházba kétoldali tüdőgyulladással - derül ki a Koronavírus vakcináció - szakirodalmi tallózó című Facebook-csoportban megosztott posztból. Egy magyar származású orvos írt figyelemfelhívó bejegyzést, amelyben kifejti: szeretné, ha az oltás hatásosságában kételkedők ismernék ezt a következményt - még mielőtt esetleg fulladással kórházba kerülnek.

