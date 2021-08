Gyerekeknél ritka a hosszú Covid

A fejfájás és a fáradtság volt a leggyakoribb tünet azoknak a gyermekeknek körében, akiket esetleg érint a hosszú Covid, de a King's College London kutatói azzal nyugtatják meg az aggódó szülőket, hogy bár valóban előfordulnak hosszú covidos esetek a gyerekek körében, ezek száma igen alacsony.

A brit Királyi Gyermekgyógyászati és Gyermekegészségügyi Főiskola szakértője úgy nyilatkozott: az eredmény alátámasztja azt, amit a gyermekorvosok a kórházakban tapasztalnak – felnőttekkel összehasonlítva a gyerekek esetében jóval kisebb a koronavírus rizikója. A tünetmentes esetek aránya magas, azok körében pedig, akik tapasztalnak tüneteket, ezek a legtöbbször enyhék – írja a BBC.

Keveseket érint

A Lancetben publikált, szakértők által is ellenőrzött kutatás annak próbált utánajárni, hogyan hat a koronavírus a gyermekekre, és ez a hatás milyen más légzőszervi megbetegedésekkel összehasonlítva. Az eredmények 1734 gyermek adatain alapultak, melyeket a szülők adtak meg a Zoe Covid Study applikációban. Az 5-17 év közti gyermekek mindannyian 2020 szeptembere és 2021 februárja közt produkáltak pozitív teszteredményt.

A gyermekek mindössze 4 százaléka tapasztalt négy hét elmúltával is tüneteket, amelyek mindössze két százalék esetében álltak fenn 8 héten túl.

A kutatók becslése szerint 400 ezer gyermek betegedhetett meg Nagy-Britanniában az általuk vizsgált perióduson belül.

A kisebbek hamarabb felépülnek

A kutatásból kiderült, hogy a kisebb gyerekek gyorsabban felépülnek, mint a nagyobbak: a 12-17 éves korosztály tagjainak egy hét kellett a gyógyuláshoz, míg a fiatalabbaknak öt nap is elegendő volt. A fejfájás és a fáradtság voltak a leggyakoribb tünetek, de a torokfájás és az ízlelésvesztés is jellemző volt. Neurológiai tünetekről senki sem számolt be.

Emma Duncan, a klinikai endokrinológiai professzora szerint a kutatás eredményének legfontosabb üzenete az, hogy gyerekeknél is előfordulhat ugyan a hosszú Covid, de nagyon ritkán.

Minden elhúzódó betegség kivizsgálandó

"A gyermekeknél más betegségek is okozhatnak elhúzódó tüneteket. Minden olyan gyermekkel foglalkoznunk kell, akinek elhúzódó betegsége van, függetlenül attól, hogy ez a betegség koronavírus-e vagy bármi más" – mondta.

Az eredmények megnyugtatók lehetnek a szülők számára abban az esetben is, ha gyermekük megbetegszik.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay