Az oltottak is terjeszthetik a delta variánst

Rochelle Walensky tájékoztatása szerint a napokban ismert meg olyan új bizonyítékokat, amelyek azt támasztják alá, hogy az oltottak is átadhatják a delta variánst megfertőződésük esetén – írja a The Guardian.

"A korábbi variánsok esetében nem láttunk példát arra, hogy a kis számban oltottként megbetegedő populáció tagjai továbbadták volna másoknak a fertőzést. A delta variánssal kapcsolatos, az elmúlt hetekben végzett kutatásaink ugyanakkor arra utalnak, hogy ha valaki oltottként megfertőződik, az tovább is adhatja a vírust" – mondta el Walensky.

Újra kell a maszk

A CDC kedden adott ki új ajánlást, mely szerint azokon a területeken, ahol nagy fokú terjedést mutat az új koronavírus, beltéri környezetben a már két adaggal immunizáltak is tegyék fel maszkjukat. Ezt megelőzően május 13-án lazítottak: akkor a legtöbb beltéri helyzetben úgy ítélték meg, biztonságos maszk nélkül időt tölteni.

Joe Biden elnök a szövetségi munkavállalók számára is kötelezővé teheti a közeljövőben a maszkviselést:

egyes államokban és városokban a kormányzati munkavállalóknak már elő is írták ezt.

Walensky arról is beszélt, mekkora veszélyt jelent a megbetegedés a gyerekekre nézve. "Ha a koronavírus mortalitását nézzük a gyerekek populációjában, azt találjuk, hogy az több mint kétszerese az influenzáénak" – mondta. A CDC oltottsági státusztól függetlenül minden iskolai dolgozónak is maszkviselést ajánl, valamint azoknak is ezt javasolja, akiknek háztartásában veszélyeztetett személy, például immunhiányos állapotú családtag él.

Az oltatlanok húzzák a rövidebbet

Amerikában hónapokon át csökkent a koronavírusos esetek, a kórházban kezeltek és a halottak száma, de az esetszámok a delta hatására újra nőnek, nagyrészt az oltatlanok miatt. Robert Wachter, a San Franciscó-i Kaliforniai Egyetem orvosi tanszékének elnöke azt mondja, Amerika legnagyobb tévedése az volt, hogy nem gondolták volna, miszerint a lakosok harminc százaléka nem akarja majd magát beoltatni. Vibek Murthy amerikai tisztifőorvos a múlt héten a Fehér Házban arról beszélt, hogy kórházban koronavírussal kezeltek 97, a halottak 99,5 százaléka nem kért oltást.

