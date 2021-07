Bosszantó hibától szabadulhatnak meg az iPhone-osok

Az operációs rendszer legújabb frissítése többek között az iPhone 12-es készülékekhez szabott MagSafe Battery Pack támogatását is elhozta. A telefonok hátuljához mágnesesen kapcsolódó, hátizsák szerű akkupakkot a héten hozta forgalomba az Apple – írja a hwsw.hu.

Az iOS 14.7-tel továbbá elérhetővé válik az idehaza egyelőre nem használható Apple Card‌ egyesítés, amellyel két felhasználó ideiglenesen növelheti a hitelkeretét. Emellett már a Home appból időzíthetőek a HomePod-ok, vagyis az Apple okoshangszórói. A Podcast alkalmazásban már lehetőség van az összes, vagy a csak követett tartalmakra szűrni. Az időjárás és a térkép alkalmazás légszennyezettségre vonatkozó adatközlése hat új országgal bővült, amely listájában ugyanakkor Magyarország továbbra sem szerepel.

Különféle hibákat is javít a legújabb iOS. Ezekből kettő az Apple Musicra, egy az iPhone 11 akkukezelésére, egy pedig a vakok és gyengénlátók számára fejlesztett Braille-kijelzőkre vonatkozik. Összesen 31 különféle biztonsági hibát is kijavít, köztük mostantól a % jelet tartalmazó wifiket is kezelni tudják a mobileszközök.

Nyitókép: Pixabay