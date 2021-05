A globális nyájimmunitás talán sosem érhető el, de oltva biztonságban lehetünk

A koronavírus-járvány kezdetén a nyájimmunitásról még nem feltétlenül az oltás által kialakuló állapotként beszéltünk: sokakban merült fel a természetesen, a vírusfertőzés által kialakult nyájimmunitás kérdése, mellyel kapcsolatban a szakértők már akkor sem nyilatkoztak pozitívan. A kórházakat túlterhelő, sok felesleges halálozással járó folyamat helyett most azonban hatékony és biztonságos oltásaink vannak az immunitás kialakítására. A helyi szintű nyájimmunitás kialakítása így már nem elérhetetlen, de az, hogy globálisan és tartósan is megmaradjon ez az állapot, már nem feltétlenül elérhető. Oltottan viszont így is biztonságban maradhatunk, írja a MedicalXpress.

A nyájimmunitásnak sokféle definíciója létezik: az egyik szerint a vírus reprodukciós rátája, azaz a sokat emlegetett r szám úgy esik 1 alá, hogy nincsenek korlátozó intézkedések, hanem az immunitás nem enged teret a terjedésnek. Egy másik meghatározás szerint nyájimmunitás esetén annyian ellenállók a betegséggel szemben, hogy az egyáltalán nem tud terjedni a közösségekben.

A koronavírus r-száma olyan közösségekben, ahol senki sem immunis a fertőzésre, jelenleg 2-4 között van.

Egyszerű matematikai számítással arra jutunk, hogy az emberek 50-75 százalékának kell ahhoz beoltatnia magát, hogy 1 alá essen a szám. Bonyolítja azonban a helyzetet, hogy a eltérő viselkedésformák különböző hatással vannak az r-számra: ha egy közösségben a távolságtartás jobban működik, kevesebben adják tovább a betegséget.

Az ugyanakkor biztos, hogy az oltások segítenek elérni a nyájimmunitást, méghozzá biztonságos módon. Izraelben és Nagy-Britanniában már megmutatkozik az oltások hatása a friss esetek számának csökkenésében: ez igazán biztató a jövőre nézve. Mindig lesznek ugyanakkor olyanok, akik nincsenek beoltva, ezáltal

mindig megmarad a rizikója annak, hogy újabb járványkitörés alakul ki.

Mindezen felül az új variánsok csökkenthetik is valamelyest az oltások hatékonyságát, ráadásul olyan helyeken, mint Brazília vagy India, most is tombol a járvány, ami magában hordozza további variánsok létrejöttének lehetőségét is.

Mindez azt jelenti, hogy talán soha nem fogunk megszabadulni az új koronavírustól, még akkor sem, ha hihetetlenül magas átoltottságot sikerül elérni a világ egészében. Lesznek olyan területek, amelyeken sikerül kipusztítani a sikeres oltási kampányoknak köszönhetően, de maradnak olyanok is, amelyeken pedig tovább terjed majd.

Nyitókép: MTI/Kiss Dániel