Karikó Katalin: hat hét alatt lehet új vakcina a variánsok ellen

A Pfizer/BioNTech vakcina klinikai tesztelése 2020 novemberében lezárult. A vizsgálatban 44 ezer fő vett részt. Közülük 22 ezer a koronavírus elleni vakcinával lett beoltva, a másik 22 ezer fő pedig placebóval. A két csoport eredményeit összehasonlítva elmondható, hogy a vakcina hatásossága 95 százalék fölött van – mondta Karikó Katalin kutatóbiológus, az mRNS technológia kifejlesztője az mta.hu-nak.

A tudós beszélt arról is, hogy a 16–18 éves korosztály immunizálása után már a 12–15 éves korosztály számára kifejlesztett vakcina klinikai tesztelése is eredményesen lezárult, a vakcina meg is kapta az engedélyt az USA-ban. A 12 év alattiaknak kifejlesztett vakcina klinikai tesztelése is elkezdődött márciusban, ezek hat hónapos kortól indulnak, és 11 éves korig terjednek ki. Nemcsak a Pfizer, hanem a Moderna is megkezdte a hat hónapos kortól adható vakcina klinikai tesztelését.

A Pfizer elnök-vezérigazgatója, Albert Bourla nemrégiben a CNBC-nek nyilatkozva elmondta, hogy a beoltottaknak a későbbiekben szükségük lehet egy harmadik oldásra is. Karikó Katalin viszont úgy nyilatkozott, hogy

valójában még nem tudják, szükség lesz-e a harmadik injekcióra.

"Ha azt látjuk, hogy azok, akik két oltást kaptak, megfertőződnek, akkor lehetőség van harmadik, negyedik vagy akár tizedik dózis beadására is. Ugyanis az mRNS-vakcinák esetén bármennyi dózist be lehet adni, lehet ismételni, nem zárja ki a korábbi vakcinálás az újabb adag beadását" – mondta.

A tesztek folyamatosan zajlanak a különböző vírusvariánsokra, a brit és brazil változata ellen ugyanúgy véd a vakcina, mint a vuhani ellen, de valamivel kisebb a hatásossága a vírus dél-afrikai variánsa ellen.

Ha felbukkan egy olyan vírusvariáns, amely ellen a vakcina nem hatékony, akkor körülbelül

hat hétre van szükségük ahhoz, hogy létrehozzanak egy új vakcinát,

és a technológia egyre fejlődik. "Ha nem kell újra lefolytatni egy III-as fázisú klinikai vizsgálatot, akkor sokkal gyorsabban létre lehet hozni az új vakcinát, és így az oltópontokra is hamarabb kerülhet" – mondta Karikó Katalin.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán