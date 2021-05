Egy a jelszó: tartós biztonság

A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a tudatos jelszóhasználat fontosságára, ugyanis az évek során végzett kutatásokból kiderül, hogy a felhasználók még mindig nem fordítanak kellő figyelmet erre a témára – írja az Origo.

Az olyan jelszavak ugyanis, mint az "123456", vagy az "admin", vagy a felhasználó születési évszáma, olyan egyszerűen kitalálhatóak, hogy szinte nem is nagyon minősülnek jelszónak. Védelmet pedig egyáltalán nem nyújtanak.

A jelszavak tudatos használata érdekében érdemes a szakértők tippjeit megfogadni, melyekkel

nemcsak magunkat védhetjük meg, hanem az egyre növekvő online bűnözés ellen is tehetünk egy lépést.

A NordPass minden évben nyilvánosságra hozza a leggyakrabban használt jelszavak listáját, melyből kiderült, hogy 2020-ban a felhasználók körében továbbra is a könnyen kitalálható számkombinációk, például az „123456”, „123456789” és az „12345678” voltak a legnépszerűbbek. Ezek az azonosítók nem nyújtanak megfelelő védelmet, ugyanis az első öt helyen szereplő jelszónak több mint 4,5 millió felhasználója van, és több mint 38 millió adatsértési eset kapcsolódik hozzájuk együttesen.

Érdemes egyedi és erős jelszavakat használni, akár alkalmazhatjuk a biztonsági cége jelszógenerátorait is. Arra is oda kell figyelni, hogy használjunk mindenhol más jelszót. A német Hasso-Plattner-Institute egymilliárd felhasználói fiókkal végzett kutatása szerint a felhasználók 20 százaléka ugyanazt a jelszót használja több fiókjához is, míg a felmérésben résztvevők 27 százaléka közel azonos jelszavakat ad meg az általa kezelt profilokhoz.

Jó megoldás erre is egy jelszókezelő program, amellyel akár bonyolultabb jelszavakat is tárolhatunk. Ez tulajdonképpen egy digitális széf, amelyben könnyedén elhelyezhetjük a különböző helyeken használt jelszavakat, csupán a mesterjelszót szükséges megjegyeznünk.

Az összes fontos jelszavunkat ajánlott rendszeresen megújítani, főleg abban az esetben, ha egy adott eszközt más felhasználókkal közösen használunk.

Akkor is érdemes megváltoztatni a kódjainkat, ha rosszindulatú szoftvert észlel a vírusirtónk.

Nyitókép: Pixabay