Soha nem látott eszközt vetnek be a viharos Balatonon

A drónok egyre nagyobb teret kapnak az életünkben, az idokep.hu meteorológusai saját szakmájukban szeretnének alkalmazni különféle mérési feladatok elvégzésére és képek, videók készítésére egy speciális vízi drónt. A játékmotorcsónakból kifejlesztett eszközt alig két hete bocsátottak vízre.

"Ez egy 70 centi hosszú és a különféle meteorológia műszerek nélkül mintegy 1,5 kilós motorcsónak" – mondta a hirado.hu-nak Nagy Gergely, az idokep.hu nemzetközi kapcsolatokért és kutatás-fejlesztésért felelős igazgatója.

A kis csónakot robotpilóta vezeti, képes elkerülni az úszó embereket, a különféle akadályokat, így a hajókat is. Képes 50-60 kilométeres sebességgel is haladni, de a part közelében mindössze 10-15 kilométeres sebességet engedélyeznek a motorcsónaknak. Megméri a strandok vízhőmérsékletét, másodpercenként mintavételezi a légnyomást, hőmérsékletet és páratartalmat, sőt, még a szelet és az áramlatokat is. Viharban megméri a hullámok magasságát, Tihanynál feltérképezi az örvényeket és képes átszelni a Balaton.

Most még minden nap ki kell venni a csónakot a vízből, hogy manuálisan fel lehessen tölteni az akkumulátorait, ám a távlati tervben az önálló feltöltés is szerepel.

„A motorcsónak kiköt majd egy vízparti ingatlannál és vezeték nélküli töltéssel megoldja az energiaellátását, így képes lesz akár egy teljes szezont is a vízen tölteni"– mondta a szakember. A motorcsónakhoz tartozik egy kis repülőgép is, a csónakot két-három méter magasan követi, így olyan légköri jellemzőket rögzíthet, melyre a vízen nincs lehetőség.

Nyitókép: Idokep.hu