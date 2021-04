Kemény magyar tudományos kiállás az AstraZeneca-oltás mellett

Több neves szakembert felvonultató, koronavírus-ügyi eszmecserét közvetített a szegedi kutatók által üzemeltetett Kovidők Facebook-oldal, és mind kiálltak nemcsak az AstraZeneca-oltás mellett, hanem az egyes - ritka - esetekben az oltás után fellépő trombózis megelőzésére ajánlott aszpirinszedés ellen is.

A társalgás folyamán Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora kijelentette, ha ebből az oltásból lenne elég, három hét múlva nem lenne új koronavírusos beteg, öt hét múlva pedig nem halna bele senki a Covidba.

Véleményét osztotta Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem víruslaboratóriumi vezetője és Szekanecz Zoltán belgyógyász, immunológus, reumatológus Debrecenből, mondván, a koronavírus-fertőzés és az abból fakadó gondok kockázata sokkal-sokkal nagyobb az oltás igen ritka negatív következményéénél - derül ki a HVG tudósításából.

Jakab Ferenc kijelentette, az AstraZeneca elleni kifogások nem szakmaiak, hanem gazdaságiak - ezzel Merkely Béla is egyetértett, szívgyógyászként hozzátéve azt is, a trombózisos esetek egyébként sem ritkák, ezért a trombózist "hírbe hozni" kézenfekvő volt. Jakab Ferenc úgy érzi, az erősebb hűtést igénylő vakcinák gyártóinak állhat érdekében "befeketíteni" az AstraZeneca-oltást.

Szekanecz professzor jó hírként elmondta, hogy a Pfizer oltása kifejezetten jó lehet majd gyerekeknél (de még tartanak a vizsgálatok), és persze akár másik szerről is kiderülhet ez. Fontosnak is nevezte, hogy a gyerekek oltása megtörténhessen.

Merkely Béla ezzel kapcsolatban rámutatott, a járvány terjedésében "jelentős az iskolák szerepe".

A tudósok egyetértettek abban, hogy a várandósok mRNS-vakcinához kell hogy jussanak, és abban is, hogy a fertőzésen átesettek ne terheljék magukat a korábbi módon. Továbbá abban is, hogy ha új mutánsok jönnek, az mRNS és a vektorvakcinák is gyorsan módosíthatók lesznek ellenük.

Jakab Ferenc a beszélgetésen azt is tisztázta, nem érdemes számolgatni, hogy hány embernek van védettsége, ez a szám ismeretlen, 700 ezertől 3,5 millióig terjedhet csak az átesettek száma alapján.

Aki megkapta a fertőzést, az – függetlenül attól, hogy enyhébb vagy súlyosabb beteg volt – beleeshet a poszt-Covidba. Ez évekig terhet fog jelenteni az ellátórendszernek – magyarázta Szekanecz professzor, hozzátéve: jóformán külön betegségnek tekinthető ez az állapot.

Úgy tűnik, a poszt-Covid kezelésére alkalmas lehet egy adagnyi oltás is,

amely visszatereli az immunrendszert a helyes útra.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila