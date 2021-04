Április elején felgyorsultak az események a NASA Perseverance Marsjárójával a vörös bolygóra küldött kis drónhelikopter körül. Az Ingenuityt a marsjáró hasán pihent eddig, a napokban onnan "pottyant" a felszínre, majd másnap kiderült, az első marsi éjszakát is működőképesen túlélte az eszköz (ilyenkor akár –90 Celsius-fok is lehet a bolygó felszínén).

Mostanra befutott az első színes fotó, amit a helikopter készített - igaz, ez még a Perseverance hasa alatti területet mutatja -, valamint a marsjáró szelfizett egyet az Ingenuityvel.

Join our Q&A with #MarsHelicopter experts for the latest updates on Ingenuity, the big milestones that were accomplished this weekend, and what you can expect next as we approach our first flight attempt. Let us know your Qs below or in the chat! https://t.co/BqLEvpqqCz pic.twitter.com/K9kfwfY3yB — NASA JPL (@NASAJPL) April 5, 2021