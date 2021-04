A Pfizer/BioNTech Covid-19 vakcina legalább 6 hónapos védelmet nyújt a második oltás után és véd a dél-afrikai variánssal szemben is – írta Jakab Ferenc virológus professzor, a Koronavírus-kutatási Akciócsoport vezetője a Virológia Pécs Facebook-oldalon.

Íme mindez részletesebben.

Az oltás utáni úgynevezett valós adatok azt mutatták, hogy a vakcina

91,3 százalékban hatékony volt a Covid-19 fertőzéssel szemben és

100 százalékban megakadályozta a súlyos lefolyású fertőzéseket.

Ez azért lényeges, mert már a ténylegesen beoltott lakosság körében végezték a felmérést, ami abban különbözik a 3-as fázisú klinikai vizsgálattól, hogy ott a beválogatott személyeknek szigorú kritériumoknak kell megfelelniük a vizsgálatban való részvételhez. A különbség a kétféle vizsgálatnál Jakab Ferenc szerint nem számottevő (az előzetes becslések is hozzávetőlegesen 95 százalékos hatékonyságról számoltak be).

A vakcina hatékonyan csökkenti a kórházi kezeléseket (és így a haláleseteket is) a koronavírus dél-afrikai variánsa által okozott fertőzésekben – ez a kutatások egyik kiemelten fontos kérdése volt, mert ez a mutáció is egyre gyorsabban terjed Dél-Afrikán kívül. (A vakcináról már előzetesen kiderült, hogy az angliai mutáció ellen is védelmet ad.) Ez nyilván csökkenti az ismétlő oltás azonnali szükségességét.

Kiderült az is, hogy

az oltás hatékonysága legalább 6 hónapig tart.

Ez a biztos adat, de természetesen a vizsgálatok most is folynak tovább, így szinte borítékolható, hogy ez az időtartam hosszabbodni fog – jegyezte meg Jakab Ferenc.

Ezen túlmenően fontos hír, hogy az oltottaknál a második oltás beadása után 6 hónappal sem merültek fel súlyos mellékhatások, vagy biztonsági problémák.

