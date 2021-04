A cél, amely a cég előtt lebeg, rendkívül ambiciózus: adagok milliárdjait szeretnék elkészíteni a koronavírus elleni vakcinából.

"Éjjel-nappal dolgozunk" - mondta a CNN-nek Mike McDermott, a Pfizer globális ellátásért felelős elnöke. "Igazság szerint nincsenek gyártási célszámaink. Minél több oltást szeretnénk előállítani, hogy minél közelebb kerülhessünk ahhoz, hogy kétmilliárd fiola hagyja el Kalamazoo-i gyárunkat még az idén" - fogalmazott. Összes gyárukra vetítve 2,5 milliárd fiola elkészítése idei gyártási céljuk.

Villámgyorsan készültek fel

A CNN Kalamazoo-ban, a gyártás oroszlánrészét adó gyárban járt:

egy éve azoknak a berendezéseknek, amelyek ma itt állnak, nagy része még nem létezett.

A gyártó rendelkezésre álló gyártósorait is átalakította, hogy alkalmasak legyenek az mRNS-vakcina elkészítésére, de ezen túl kétmilliárd dollárt is befektetett az üzembe.

"500 millió dollárt költöttünk már azelőtt, hogy lezárultak volna a klinikai kísérletek. Ez hatalmas kockázatot jelentett, nem tudtuk, lesz-e egyáltalán hatásos termékünk" - fogalmaz McDermott.

Mielőtt a Pfizer döntött volna arról, hogy milyen típusú vakcinajelöltet fejleszt, négyféle lehetőséget tartott nyitva. Ez azt jelentette, hogy sokféle irányra fel kellett készülniük.

"Olyan volt, mintha vacsorát terveztem volna, aminél készülnöm kell desszerttel is. Be kell vásárolnom most azonnal, de még nem tudom, mi lesz a desszert. Lehet, hogy torta lesz, de az is lehet, hogy brownie, szóval megveszek mindent, ami általában az ilyen édességekhez szükséges. És ezt a kamrát elég költséges volt feltölteni" - mondja McDermott.

Beszállítóiknak is fejleszteniük kellett

A nyersanyagok, azokon belül is is bizonyos lipidek beszerzése volt a legnagyobb kihívás: ezeket a nanorészecskéket nem igazán használták nagy mennyiségben korábban, így nem állt rendelkezésre belőlük sok. A beszállítók kapacitásfejlesztése is fontos szemponttá vált: végül a lipidek gyártására is Kalamazooban került sor.

A lipidek kérdése ezzel még messze nem ért véget:

négyféle lipidre volt szükség

ahhoz, hogy amíg kell, a fiolákban a lipidburkon belül maradjon az mRNS, de amikor a testbe fecskendezik, akkor a burok engedje kiszabadulni azt onnan. A lipid és az mRNS egyesítése egy ütközéses keverőben történik, amely hatalmas nyomással nyomja össze azokat: az eszköz, amelyet e célra használnak, nagyon kicsi, ami eleinte hatalmas fejtörést jelentett. Próbáltak nagyobb méretűt készíteni belőle, de azzal a módszer nem működött, így meg kellet maradniuk a kis átmérőjű keverőknél, viszont azokat számítógépes irányítás alá vették, ezáltal vált gyorsabbá a folyamat.

Moduláris gyár

A gyártás gyors beindításának másik titka az volt, hogy modulárisan fejlesztették a Kalamazooban található üzemet: Texasban készítettek el komplett helyiségeket, melyeket egyben szállítottak a helyszínre és sűrített levegő segítségével juttattak helyükre - nagyjából úgy, mint ahogyan a léghoki-asztalokon csúszik a korong. Ezután jöttek az elektromos vezetékek, a sterilizálás és kezdődhetett a munka. Mindennek köszönhetően a kezdeti heti 3-4 millióról 13 millióra emelték a gyártott oltás mennyiségét, az év közepére pedig a reményeik szerint meg tudják ezt duplázni.

McDermott azt mondja: az, amit az elmúlt 12 hónapban véghez vittek, egészen hihetetlen.

"Édesapám a NASA-nál dolgozott, ott lehetett az irányítóteremben, amikor Neil Armstrong a Holdra lépett. Azt hittem, az én életemben ilyesmi nem történhet meg. És mégis. Mekkora esély volt erre?"

- fogalmaz.

Tavaly december 13-án hagyta el az első adag vakcina a gyárat, de ezzel nem szűntek meg a kihívások: a gyártási kapacitások mellett a variánsok is aggasztják a Pfizer embereit. Most egy variánsokkal szemben is ellenálló változat az, amiért mindannyian dolgoznak.

Nyitókép: MTI/EPA/AP pool/Morry Gash