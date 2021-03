Walesig jutott egy rozmár a tengeren – videó

A megtermett példányt a St Bride's-öböl délkeleti csücskén elterülő Broad Haven település déli strandjának egy szikláján látták pénteken, mielőtt visszatért a tengerbe. Állatvédők szerint ugyanarról az egyedről lehet szó, amelyet az írországi Kerry megye partján láttak.

"Egy tehén méretű példány volt. Hatalmas. Láttam rozmárokat a televízióban és a hírekben, de ez egy óriás példány volt" – mondta Cleopatra Browne, a walesi tengeri élet mentőszolgálat tagja, akit mintegy 40 méterről figyelte meg az állatot, amelyről úgy vélik, hogy egy fiatal egyed lehetett, mivel a rozmár agyara mintegy 7,5 centiméter volt.

Az RSPCA állatvédelmi liga tisztje, Ellie West szintén megfigyelte távolról az állatot. "Pihent és bár egy kicsit alultápláltnak tűnt, szerencsére nem mutatta betegség vagy sérülés semmi jelét" – mondta.

"Ez egy hihetetlenül ritka látvány, ezek a nagy és szép állatok ilyen délre általában soha nem úsznak el. Úgy véljük, hogy egy fiatal egyedről van szó, amely élelmiszert keresve jutott el ennyire délre" – tette hozzá.

Ez a videó Írország partjainál készült a rozmárról:

An Arctic Walrus has landed on Valentia Island... believed to have made its way all the way from Greenland! It appears to be exhausted. Video by Alan Houlihan, who’s 5 year old daughter was the first to spot the walrus. #Kerry pic.twitter.com/TLtBLBAZDk — Seán Mac an tSíthigh (@Buailtin) March 14, 2021