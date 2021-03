Európa-szerte egyre elfogadottabb a Szputnyik V

Amikor Németország gyógyszer-engedélyeztetési ügynöksége méltatóan nyilatkozik az oroszok koronavírus elleni oltásával kapcsolatosan, valamint Olaszországról kiderül, hogy nyártól gyártani is fogja a vakcinát, biztosan állítható, hogy a kezdetben kétellyel fogadott Szputnyik V megítélése kezd gyökeresen megváltozni Európában.

Thomas Mertens, a német szabályozó testület vezetője egy interjúban úgy fogalmazott, a Szputnyik "jó vakcina, amelyet egy ponton feltehetően az Európai Unióban is engedélyezni fognak".

"Az orosz tudósok nagyon gyakorlottak vakcinagyártás terén. A Szputnyik V okos konstrukció"

– mondta.

Kezdetben nem éppen ilyen hangok illeték az oltást – írja a The Guardian. Amikor mindössze két hónapnyi humán tesztelést követően Oroszország használatba vételi engedélyt adott a Gamaleja Intézet fejlesztette vakcinának, Európa kritikus hangvételt ütött meg és aggodalmának adott hangot. A Lancetben közzétett eredményekkel 92 százalékos védelemről számolt be azonban a megbetegedéssel szemben. Jelenleg már zajlik az uniós engedélyeztetési folyamat, de több ország – köztük hazánk – már olt is vakcinával.

Olasz gyártás jön

Nyártól a Milánó közelében található Caponagóban is gyártják majd a vakcinát:

az év végéig 10 millió adagot készítenek majd itt belőle,

amelyet unión kívüli exportra szállítanak Olaszországból. Az olasz szabályozó engedélye szükséges még ahhoz, hogy a gyártás valóban elindulhasson. Az olasz kormány a hírek szerint nem tudott az egyeztetésről, amely az Adienne nevű svájci-olasz gyógyszergyár és az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap közt zajlott, de törvényességi aggály nem merült fel. Az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap szerint francia, spanyol és német gyártásról is aláírtak már megegyezést: Spanyolország ezt cáfolja.

Olaszország addig nem tervezi használni az oltást, amíg az az uniós szabályozó testülettől, az EMA-tól nem kap engedélyt: igaz, politikusok és egyes egészségügyi szakértők követelik az engedélyeztetését, mivel az olasz oltási kampány egyelőre döcögősen halad. Roberto Speranza egészségügyi miniszter azonban csak akkor tervezi használatba venni azt, ha az EMA engedélye is megérkezik. Ezt a folyamatot márcus 4-én indították el.

Hamar elbírálhatják

"Az EMA vizsgálni fogja, hogy a Szputnyik V megfelel-e a hatékonyság, a biztonság és a minőség szokásos uniós szabványainak. Noha az EMA nem tudja megjósolni a teljes ütemtervet, a szokásosnál rövidebb időbe telhet a teljes értékelés" – fogalmazott a testület közleményben.

Hazánkban február 13. óta alkalmazzák az oltást, melyből Szlovákia is rendelt már kétmillió adagot, és Csehország is tervezi bevetését még az uniós engedély kiadását megelőzően. Mindezen túl úgy tűnik, az uniós vakcinaútlevél a Szputnyik V mellett a kínai oltást, a Sinopharmot is feltünteti majd. Az oltásról A virális vektor technológiáját alkalmazó vakcina adenovírust tartalmaz vektorként.

Az első és a második adag oltás nem teljesen megegyező, ami a gyártó szerint fokozza a Szputnyik V nyújtotta immunvédelmet.

Hazánkban háromhetes különbséggel a 18 év fölöttieknek adják be, bizonyos alapbetegségek kizáró okot jelentenek.

Ezek a következők: krónikus vesebetegség vagy májbetegség, endokrin betegségek, jelentős eltérések a pajzsmirigyfunkciós értékekben, nem megfelelően kezelt cukorbetegség, súlyos vérképzőszervi betegségek, epilepszia és más központi idegrendszeri betegségek, akut koronária szindróma, akut agyi keringési történés, szívizomgyulladás, szívbelhártya-gyulladás, szívburokgyulladás, autoimmun betegség és rosszindulatú daganatos betegség.

Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI)