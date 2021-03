Itt van a világ összes, engedélyre váró koronavírus-vakcinája

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) globális szinten előkészíti a koronavírus-vakcinák engedélyezési eljárását a nemzeti gyógyszerügynökségeknek, hatóságoknak, így segíti az információcserét. A WHO a saját, globális oltási kampányainál csak az általa támogatott vakcinákat alkalmazza, de ettől még a nemzeti gyógyszerhatóságok engedélyezhetnek és engedélyeznek is más oltóanyagokat.

A Portfolio összeszedte egy táblázatban, hogy mely gyártók milyen oltóanyagai kerültek már a WHO elé. Ezek természetesen különböző fázisokban tartanak,

a vakcinák gyártói jelzik igényüket a WHO előminősítő engedélyére,

előzetes egyeztetést tartanak,

leadnak egy részletes dokumentációt a vakcináról,

dönt a WHO.

Forrás: WHO, Portfolio

A WHO listáján tehát eddig 15 különböző vakcina szerepel, melyek különböző szinten járnak az eljárásban. Ebből mindössze három kapta meg a szervezet engedélyét, a Pfizer/BionTech, az AstraZeneca/Oxford/SK Bio és az indiai fejlesztésű Covishield. Ugyanakkor még WHO-engedélyre várnak olyan vakcinák, amelyekkel a nemzeti vagy akár uniós engedélyekkel már jó ideje oltanak, ilyen a Moderna, a Sinopharm, a Szputnyik V vagy az AstraZeneca/Oxford, amely két oltóanyaggal is szerepel a lajstromban, és egyelőre az elterjedtebb változata vár az engedélyre.

Magyarországon jelenleg öt oltóanyagnak van engedélye, és ezeket alkalmazzák is:

Pfizer

Moderna

AstraZeneca

Szputnyik V

Sinopharm

A WHO-nál elbírálás alatt áll már az AstraZeneca/Oxford másik vakcinája, a Szputnyik V és a Sinopharm, valamint a Janssen vektorvakcinája is, amelyről hamarosan dönt az európai gyógyszerhatóság is. Mindhárom oltóanyag esetében akár már ebben a hónapban kiadhatja engedélyét a WHO is.

A kérelmezők között van még két kínai gyártó terméke, a Sinovac és a CanSinoBIO, valamint a Novavax tervezés alatt álló oltóanyaga. Ezeken kívül a WHO még három kínai és egy orosz vakcinafejlesztést tart számon az engedélyezési listáján.

Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor