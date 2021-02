A koronavírus-mutánsok semmissé tehetnek minden erőfeszítést

Minden elért eredményt semmissé tehet, ha gyorsan terjedő mutációk válnak dominánssá – figyelmeztetett az amerikai járványügyi hivatal, a CDC igazgatója, Rochelle Walensky. A frissen megjelent vírustörzsek problémája nem csak Amerikát érinti, hiszen ahogyan globálisan egyre nő a fertőzöttek száma, úgy egyre több az esélye annak, hogy újabbnál újabb variánsok alakulnak ki – írja a NCBC.

Ellenünk dolgoznak

Amerikában az eredetileg Kentben, Nagy-Britanniában felfedezett variáns, a B117 kóddal illetett törzs terjedése jár jelenleg azzal a veszéllyel, hogy a fertőzések számában mutatkozó kedvező tendenciát visszafordítsa. Hasonló jelenség pedig bárhol, bármikor előfordulhat, ha a nemzetek nem tesznek meg mindent annak érdekében, hogy kontrollálják a járvány terjedését.

"Még ha egy ország nem is feltétlenül hajlott arra, hogy részese legyen a globális egészségügyi erőfeszítéseknek, most ezt kell tennie, mert mindazok az erőfeszítések, amelyeket teszünk, egyetlen pillanat alatt semmivé lehetnek a variánsok következtében" – fogalmazott Walensky.

Nem ismernek határokat

Az új variánsok keletkezése nem lepte meg a kutatókat, és egyelőre úgy tűnik, hogy az oltások hatásosak maradnak velük szemben, bár valószínűleg nem olyan mértékben, mint a globálisan eredetileg elterjedt variánssal szemben. A Moderna szerdán jelezte, hogy elkészítette és szállította is azt az emlékeztető oltást, amely a dél-afrikai variánssal szembeni hatékonyságot emelte meg.

"Tudjuk, hogy

a vírus nem ismer földrajzi határokat,

és ennek a ténynek a kezelése sürgetőbb, mint valaha volt, figyelembe véve a koronavírus-variánsok gyors terjedését. Az új törzsek képesek eltörölni a világjárvány ellenőrzése érdekében tett eredményeket" – fogalmazott Walensky.

A globális helyzet javul

Amerikában hat hete stabilan csökken az esetszám, és globálisan is ugyanez a helyzet a WHO legfrissebb jelentése szerint. A vasárnapi adatokra alapozott, legfrissebb elemzésében a szervezet megállapította, hogy az előző hét napban 2,4 millióval kevesebb esetet jelentettek az országok, ami 11 százalékos visszaesést jelent a megelőző héthez képest.

Az új halálozások aránya is csökkenő tendenciát mutat,

a 66 ezres szám még nagyobb, 20 százalékos esést jelez.

Ez nem jelenti ugyanakkor azt, hogy a helyzet a világ minden táján javulna, példa erre a hazánk is, ahol a második hullámból szinte azonnal át is léptünk a harmadikba, melyet a napi fertőzöttek számának emelkedése is jól mutat.

Nyitókép: MTI/AP/Scott Heppell