Várandósok beszéltek arról, miért kérték az oltást

"Kevés adat áll rendelkezésre, ezért fontosnak tartottam, hogy részt vegyek a programban. Nagyon izgatott vagyok" - nyilatkozta az NBC-nek Caitlynn Ott, aki 32 évesen harmadik gyermekét várja, és jelentkezett a Pfizer oltóanyag-kísérletébe. A Montanában élő nő boldog volt, amikor teherbe esett, de aggasztja, mi történik, ha esetleg elkapja az új koronavírust. Azt tudta, hogy nem áll rendelkezésre elegendő adat egyelőre azzal kapcsolatosan, hogy adható-e az oltás a várandósoknak, így, mikor nőgyógyásza megemlítette neki a jelentkezés lehetőségét, úgy döntött, belevág.

Vegyes fogadtatás

Környezete nem fogadta egyöntetűen pozitívan döntését: amiatt aggódtak, hogy adatok hiányában vajon honnan vehetik biztosra azt, hogy a babának semmi baja nem esik majd attól, hogy édesanyja jelentkezett a tesztre.

"Nem hiszem, hogy ilyen kísérletbe vágnának akkor, ha nem lennének biztosak abban, hogy az oltás teljesen biztonságos"

- válaszolta a nővérnek tanuló nő, hozzátéve, őt jobban aggasztják a terjedő új variánsok. Azt már eldöntötte, hogy születendő fiával is megosztja majd, hogy részt vett a kísérletben. "Remélem, úgy érzi majd, hogy ez nagyon menő dolog volt!" - fogalmaz.

A szakma támogatja

Az Amerikai Szülészek és Nőgyógyászok Kollégiumának immunizálási, fertőző betegségekkel és közegészségügyi felkészültséggel foglalkozó szakértői munkacsoportjának vezetője, Laura Riley azt mondja, szakmai oldalról már régóta azért lobbiztak, hogy végezzenek biztonságos kísérleteket a várandósok körében is.

"A terhes nők kizárásával pontosan ott maradunk, ahol éppen vagyunk - információ nélküli egy világjárvány közepette, ez pedig nem hasznos a betegek számára" - mondta.

A terhes nők oltása nem példa nélkül való,

Amerikában influenza és szamárköhögés ellen is javasolt immunizálni a várandósokat. Kísérletekbe azonban nem szokás bevonni ezt a csoportot.

Most nagyon fontos vizsgálni az oltás terhes nőkre gyakorolt hatását, mert nők tízezrei kérik azt" - mondja Denise Jamieson, az Emory University of School nőgyógyászati és szülészeti tanszékének professzora. Ő személy szerint ajánlja az oltást minden várandósnak.

"Felelősségünk biztosítani őket arról, hogy ezek az oltások olyan biztonságosak, mint amilyennek hisszük őket."

Amerikában ajánlják

A várandósok, ha elkapják a betegséget, nagyobb eséllyel kerülnek intenzív osztályra és lélegeztetőgépre, mint a nem várandósok, illetve a betegség megnöveli a koraszülés kockázatát is, így valóban lényeges tudni, mi a vakcina hatása a terhes nőkre.

Amerikában jelenleg

ajánlják a várandósok mellett a szoptató anyáknak is

a vakcinát, a CDC, a járványügyi hivatal szerint nincs semmi ok azt gondolni, hogy annak bármilyen veszélye lehetne rájuk nézve. A mostani kísérlet az esetleges mellékhatásokra, köztük főként a vetélésre koncentrál, eredményeik az utolsó negyedévre várhatók. Addig is a nőgyógyászok a kontaktok számának minimalizálására intik a várandósokat.

Ők is kérték az oltást

Az NBC két további történetet is megosztott: Carla Chevalier, aki kórházi tolmácsként dolgozik, márciusra várja gyermekét, és januárban, amint lehetett, beoltatta magát. Latinó származása és asztmája, valamint munkája is extra rizikófaktort jelentett számára: mióta immunizálták, nagy teher került le a válláról, és azt mondja, gyermeke is nagyon jól van és ezt az összes vizsgálat is igazolta. Az első oltás után enyhe, a második után két napig tartó, erős fájdalmakkal járó mellékhatásokat tapasztalt, de ezerszer is újraoltatná magát.

"Egy-két kellemetlen nap semmi ahhoz képest, ha az ember a saját életét teszi kockára"

- fogalmaz.

Mariah Slagle-Ashley arról számolt be, hogy orvosokat toborzó szakemberként kérte az oltást, amiben környezete nem támogatta, sőt, olyan rémhírterjesztő linkeket is kapott, melyek vetélésekről szóltak. Ő azonban inkább az orvosoknak hitt, és kérte a vakcinát.

