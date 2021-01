A Semmelweis Egyetem online nyílt napján sok részletre fény derül

Hogyan készül a tabletta és mi van benne? Mit csinál pontosan a konduktor? Miként jut el egy újonnan felfedezett hatóanyag a kémcsőtől a betegágyig? Hogyan néz ki egy fog belseje? Hol folynak a jövő ígéretes orvosi kutatásai? Mely képzések indulnak hazánkban csak a Semmelweis Egyetemen? Mit jelent az eHealth? Ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak az érdeklődők a Semmelweis Egyetem online nyílt napján január 15–16-án – írja az intézmény honlapja. Az összegyetemi rendezvényen több mint száz esemény mutatja be a Semmelweis Egyetem hat karát, középfokú szakképző iskoláit, tudományos diákköri és tehetséggondozó programját.

Az Általános Orvostudományi Karon folyó oktatás, tanulás vagy épp a kutatás legjellegzetesebb helyszíneit egyetemi körsétán keresztül mutatják be a regisztráltaknak egy negyedéves orvostanhallgató segítségével. A Hallgatói Önkormányzat fogadóóráján a hallgatói életről, oktatásról, ösztöndíjakról, míg az oktatói fogadóórán a tanterv felépítéséről, a kiemelt tantárgyakról is szólnak az előadók.

Az Egészségügyi Közszolgálati Karon az eHealth fogalma és az egészségügyi informatikai rendszerek megismertetése mellett az érdeklődők bepillanthatnak a képzések alapozó tárgyaiba, és az is kiderül, hogyan menthet életet a különböző adatok ismerete.

Az Egészségtudományi Karon minden szakirányról

élő kérdezz-felelek program révén kaphatják meg a legfontosabb tudnivalókat azok, akik például mentőtisztnek, védőnőnek, szülésznőnek, ápolónak, népegészségügyi ellenőrnek, dietetikusnak, gyógytornásznak, radiográfusnak, optometristának vagy éppen egészségügyi mestertanárnak készülnek.

A szakirányú továbbképzésekről és a hiányszakmákról is minden hasznos információt megtudhatnak az érdeklődők, sőt megismerkedhetnek egy kizárólag a Semmelweis Egyetemen elérhető képzéssel (hang-beszéd és nyelésterapeuta).

A Fogorvostudományi Karon virtuális sétát tehetnek abban a tanlaborban, ahol a hallgatók fantomfejeken, vagyis élethű bábukon tanulnak meg fogat fúrni vagy fogsorlenyomatot készíteni, láthatják majd a modern technikai vívmányokat, a számítógépes tervezést, a 3D nyomtatókat és speciális implantátumokat, a legmodernebb fogszabályozási technikákat, és belenézhetnek egy fog belsejébe is.

A Gyógyszerésztudományi Karon szó lesz például arról, milyen kutatásokba kapcsolódhatnak be már az egyetemi évek alatt a hallgatók, hogyan készülnek és hogyan hatnak a pirulák, valamint fiatal, sikeres gyógyszerészek mutatják be, mi mindenre jó a gyógyszerész diploma. Emellett többek között interaktív fórumon is kérdezhetnek a leendő hallgatók, akik egy online körsétán a legfontosabb oktatási, kutatási és hallgatói tereket is megismerhetik.

A Pető András Kar iránt érdeklődők az online fogadóórán első kézből kaphatnak választ egyebek mellett az alkalmassági vizsgával, felvételi ponthatárral, kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos kérdéseikre, és mindent megtudhatnak a konduktori hivatásról és az elhelyezkedési lehetőségekről.

A karok mellett gazdag programot állított össze a Semmelweis Egyetem négy középfokú szakképző iskolája, a Tudományos Diákkör (TDK) és a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program, melyek révén az egészségügyi közoktatásról, az egyetemen folyó tehetséggondozó munkáról és a kutatási lehetőségekről is értesülhetnek a résztvevők. A program minden karon Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektorának köszöntőjével és az egyetem rövid bemutatásával indul.

A Semmelweis Egyetem január 15–16-i nyílt napjának részletes programja és regisztrációs felülete itt érhető el. A részvételhez a Zoom program előzetes letöltése szükséges.

Nyitókép: forrás: semmelweis.hu