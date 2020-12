A kapszulában érkezett minták vizsgálata fogja igazolni, hogy azok a Ryugu aszteroidáról származnak. Az űrhivatal szakértői korábban arról beszéltek, hogy ha a minták ugyanolyan feketék, mint a Ryugu talaja, akkor szinte biztos, hogy az aszteroidáról valók. Ha sikerül megerősíteni, hogy a kapszulában a Ryuguról való minták érkeztek a Földre, az bizonyítja a misszió sikerét.

A Földről 2014-ben útnak indult űrszonda sok millió kilométer megtétele után tavaly kétszer is leszállt az aszteroidára. A misszió célja a mintagyűjtés volt: az űrszikla felszín alatti kőzetéből úgy tudott mintát venni, hogy fémlövedékkel egy apró mesterséges krátert ütött a talajban. A küldetés vezetői úgy vélték, hogy a mintagyűjtés sikeres lehetett, mert meg tudták figyelni a repülő port és törmeléket a kráter keletkezése nyomán.

A minták egy kapszulában, lezárt fémkonténerben érkeztek vissza a Földre, a bolygó mellett elhaladó Hajabusza-2 december 6-án dobta le a kapszulát Ausztrália egy sivatagos területe fölött.

A megtalált kapszula két nappal később érkezett meg Japánba, ahol különleges feltételek között, vákumban nyitották fel, hogy elkerüljék a potenciális fertőzést.

The sample container inside the re-entry capsule was opened on December 14, and we confirmed black grains thought to be from Ryugu were inside. This is outside the main chambers, and likely particles attached to the sample catcher entrance. (English release available tomorrow) https://t.co/NAw1R1cjvy pic.twitter.com/5BfXxfH29h