A kapszula a Földtől 220 ezer kilométeres magasságban sikeresen levált az űrszondáról, és közép-európai idő szerint szombat este landolt az ausztráliai sivatagban. Miután az űrkapszula földet ért Ausztrália déli részén, be tudták fogni a rádiójeleit, ami alapján meg lehetett találni, a woomerai légitámaszpontról elindult érte egy helikopter. - közölte a Jaxa japán űrügynökség.

Az óriási érdeklődéssel várt kapszula kétféle talajmintát hozott a Földre: egy olyat, amely a Ryugu aszteroida felszínéről származik és egy másikat, amelyet az aszteroida felszíne alól vett. A kutatókat elsősorban ez utóbbiak érdeklik, mert ezeket nem érték az űrből érkező sugárzás és egyéb környezeti tényezők hatásai.

The capsule in the Australian outback.



Magnificent images have been released from today's discovery and recovery of the #Hayabusa2 sample return capsule in the Woomera Prohibited Area, South Australia.



? @JAXA_en @haya2e_jaxa. pic.twitter.com/2JaqxhMB7n — Australian Space Agency (@AusSpaceAgency) December 6, 2020

Congratulations to @JAXA_en on the safe re-entry and recovery of the #haybusa2 space capsule to the WPA. Defence is proud of our successful partnership with @JAXA_en and @AusSpaceAgency ???? #DefenceScience #YourADF pic.twitter.com/r8GKpnpAeC — Department of Defence (@DeptDefence) December 6, 2020

Josikava Makoto, a Hajabusza-2 misszió projektvezetője elmondta: a tudósokat elsősorban a talajmintában lévő szerves anyagok elemzése hozza lázba.

"A szerves anyagokból ered a Földön az élet, de még mindig nem tudjuk, honnan származnak. Reméljük, hogy a Hajabusza-2 által lehozott szerves anyagok részleteiből információt kapunk a Naprendszer eredetéről és arról, hogyan alakult ki az élet a Földön" - mondta Josikava.

Az értékes talajmintát szállító, mindössze 40 centiméter átmérőjű kapszula tűzgolyóvá vált, amikor belépett a Föld légkörébe, majd nagyjából 10 ezer méteres magasságban kinyílt egy ejtőernyő.

A kapszulát repülőgéppel Japánba szállítják, és majd csak ott fogják felnyitni, hogy elkezdjék a talajminták elemzését.

A Hajabusza-2 űrszonda a kapszula leválása után ismét távolodni kezdett a Földtől, hogy felvételeket készítsen a kapszuláról. Ezután útnak indul egy másik, a Földhöz közeledő, "1998KY26" aszteroidához, amelyet a tervek szerint tíz év múlva ér el.

If you weren't in Coober Pedy to see it, we're bringing it to you! ☄️



Watch as the #Hayabusa2 capsule fireball crosses the sky headed for the Woomera Prohibited Area. Thanks to @JAXA_en for capturing this incredible #space moment. @haya2e_jaxa pic.twitter.com/L1cSA9Ep5z — Australian Space Agency (@AusSpaceAgency) December 5, 2020

Nyitókép: Twitter/Australian Space Agency