Új időszámítás kezdődhet a Windows-frissítésekben

A Microsoft tervei szerint egy–két darabos, Windows Feature Experience Pack nevű kis csomagokban teszi majd elérhetővé az operációs rendszer új funkcióit, így szétbontva a nagyobb frissítéseket – írja a Hvg.hu. Bár az egyelőre nem világos, hogy később ezeket a frissítőket miként kapják majd meg a felhasználók.

Mivel nem rendszerfrissítésről van szó, így az operációs rendszer nem fogja automatikusan telepíteni azokat, ugyanakkor nem is alkalmazásfrissítésekről beszélünk, amiket esetleg a Windows Store kezelhetne.

A híroldal megjegyzi, egy dolog viszont ezek ismerete nélkül is biztos: a jövőben gyakrabban érkezhetnek majd frissítések a Windows 10-hez. A funkciók leválasztásával hamarabb juthatnak majd azokhoz hozzá a felhasználók, emellett pedig biztonságosabb is lehet majd a nagy csomagok telepítése, hiszen kevesebb újdonsággal csökken annak a lehetősége is, hogy valamelyik kevésbé stabil fejlesztés miatt összeomoljon a rendszer.

