A túlsúly az egyik legnagyobb rizikófaktor, az elhízottakat hamar kell oltani

Egyes országok valószínűleg csak hetekre, akár csak napokra vannak attól, hogy megkezdjék lakosaik beoltását valamelyik koronavírus elleni vakcinával. A legközelebb ehhez jelenleg Nagy-Britannia és az Egyesült Államok áll: az USA-ban már azt is tudni lehet, hogy az egészségügy frontvonalában dolgozók és a további munkatársak után valószínűleg az idősotthonok lakói kapnak oltást, őket pedig az alapbetegséggel rendelkezők követik. A Slate cikke arra hívja fel a figyelmet, hogy a 30-as BMI fölötti értékekkel rendelkező embereket az elsők között lehet érdemes immunizálni az alapbetegséggel élők között is.

Rosszabb esélyek

Az elhízott koronavírusos betegek halálozási aránya rosszabb, mint a normál testtömegűeké, gyakrabban is kerülnek kórházba, mint az átlagos testalkatúak. Amennyiben lélegeztetőgépre kerülnek, valószínűbb, hogy hosszabb ideig van szükségük arra, mint egy vékonyabb betegnek. Ennek hátterében az elhízáshoz gyakran köthető betegségek - mint a diabétesz vagy a magas vérnyomás - sora áll. Ráadásul a biológia is arra predesztinálja őket, hogy a vírusfertőzésekkel jobban meggyűljön a bajuk: a zsírsejtekben jobban képes szaporodni a koronavírus.

Összességében tehát orvosi szempontból mindenképpen indokolt őket a sor elejére tenni, ahogyan Nagy-Britannia a tervek szerint cselekszik is. A kórosan elhízottak az oltást kapók sorának elején találhatók a szigetországban.

Nem egyenlőek

Az elhízottak esetében nem csak ezeket a faktorokat érdemes figyelembe venni, hanem az előítéleteket is. Sokan lustaságnak, jellemhibának vélik azt, ha valaki elhízik, s bizony

a kórházi kezelésekre is rányomhatja bélyegét ez a rejtett előítélet.

Nem mindig kezelik őket egyenrangúként más betegekkel, ami a nekik nyújtott kezelés alacsonyabb színvonalához vezet, ennek hatására pedig sokan döntenek úgy, hogy csak végső esetben fordulnak bajaikkal orvoshoz.

Itthon is fontos kérdés

Tavalyi adatok szerint a magyar lakosság 30 százaléka túlsúlyos - azaz BMI-je 25 fölötti -, további 30 százalék pedig elhízott - azaz BMI-je 30 fölötti. Az elhízottak aránya a korral növekedik, már a gyerekek közt is komoly probléma. Ez az arány Európa legelhízottabb nemzetévé tette tavaly a magyart, világszinten pedig a negyedik legelhízottabb náció voltunk az akkori adatok szerint. Nagy szerepe lehet tehát Magyarországon is annak, ha az elhízott emberek hamarabb kaphatnak majd vakcinát, mint soványabb társaik. Egyéb alapbetegségek Amerikában számos további alapbetegséget felsoroltak még az elhízáson kívül az oltás szempontjából prioritást élvezők csoportjait kijelölve. Ezek közt van a diabétesz, a sarlósejtes anémia, a krónikus vesebetegség, az aktív rákbetegség és egyes szívbetegségek. A szervátültetett emberek is elsőbbséget élveznek majd. Az alapbetegségekben szenvedőket olyan emberek követik, mint tanárok, a nélkülözhetetlen iparágak dolgozói, mentális betegségben szenvedők, korábban be nem oltott idős emberek és távolságtartása képtelen emberek, például többgenerációs családokban élők vagy hajléktalanok. Őket a fiatal felnőttek és gyerekek követik. A többiek, köztük az egészséges középkorúak kapnak utoljára oltást.

