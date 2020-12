Landolt a Holdon Kína speciális küldeménye

Az ősi kínai holdistennőről elnevezett űrszondát november 23-án indítottak útnak azzal a céllal, hogy kőzetmintákat gyűjtsön, amelyek segíthetik a tudósokat az égitest eredetének és kialakulásának megértésében. Kínai közlés szerint mintegy kettő-négy kilogrammnyi kőzetmintát akarnak gyűjteni az Oceanus Procellarum (Viharok óceánja) nevű nagykiterjedésű lávamezőn.

New images from the Moon [CNSA/CLEP] pic.twitter.com/X99nVk0mHj — Andrew Jones (@AJ_FI) December 1, 2020