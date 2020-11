Az orosz vakcina hatékonysága 95 százalék fölötti lehet

Újabb időközi adatelemzést tett közzé a Gamaleja Központ, a Szputnyik V vakcina gyártója: míg a korábbi, hét nappal a második adag beadása utáni adatok szerint a vakcina adta védettség 91,2 százalékos, úgy a mostani adatok arra utalnak, hogy három héttel a második adag oltás után 95 százalék fölött lehet a védettség. A hatékonyságot a már mind a két adaggal beoltott közel 19 ezer önkéntes adatai alapján számították.

A vakcinát 40 ezer önkéntes bevonásával tesztelik kétszeresen vak, randomizált, placebóval kontrollált klinikai kísérletben a Gamaleja Központ sajtóközleménye szerint. Az első adagot eddig több mint 22 ezer, míg a másodikat több mint 19 ezer önkéntes kapta meg. Semmilyen súlyos mellékhatást nem tapasztaltak eddig a kísérlet során, és azt írják, alaposan kutatott humán adenovírus-vektorokkal dolgoznak a vakcinában, így a hosszabb távú mellékhatások felmerülése sem esélyes. Az oltások beadását követően tapasztalt kisebb mellékhatások a következők voltak:

láz

fejfájás

gyengeség

fáradékonyság

fájdalom az oltás helyén.

Ígérik a dokumentációt

A kísérletben jelenleg 39 megbetegedés adatait hozták nyilvánosságra, a következő adatközlés 78 megfertőződés elérése után következik. Az eddig regisztrált megbetegedésekből 8 következett be az oltott csoportban és 31 a placebót kapókéban. A kísérleti oltást háromszor annyian kapták meg, mint a placebót. A Gamaleja Központ ígérete szerint a harmadik klinikai fázis lezárulta után a teljes dokumentációt nyilvánosságra fogják hozni, nemzetközi hírű, szakértőileg ellenőrzött adatokat tartalmazó tudományos szaklapban mutatják majd be eredményeiket. Az orosz hatóságok már augusztus 11-én

a harmadik klinikai fázis lezárulta előtt engedélyezték az oltóanyagot,

amivel kapcsolatban a kutatók azt mondják: erősségét, a védelem hosszát a benne használt kétféle emberi adenovírus adja. Adataikat szívesen megosztják közlésük szerint az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem hasonló technológiával fejlesztett oltását készítő szakembereivel.

Aggályok is vannak

Nem mindenki optimista azonban az orosz vakcinával kapcsolatban: a The Guardian cikke szerint kritizálják a gyors engedélyeztetés mellett azt is, hogy az "önkéntes" tesztelők részben állami hivatalnokok, akiket köteleztek erre. Több magas rangú orosz vezető is megkapta egyébként azt, de Vlagyimir Putyin nem - arra hivatkozva, hogy őt azért mégsem olthatják be egy igazolatlan hatású szerrel.

Magyar vonatkozás

Az Európai Tanács egy szóvivője szerint az államszövetségnek nincsen semmilyen adata a vakcináról, ennek megfelelően nem is mutatkozik arra nagy érdeklődés a tagállamok közt, Magyarországot leszámítva, ami törésvonalat is okoz. Az Európai Unió már figyelmeztette arra Magyarországot, hogy az európai gyógyszerügynökség engedélye nélkül a Szputnyik V nem használható itt sem.

Oroszország számára nagyon fontos a vakcina: több mint kétmillió állampolgárát fertőzte meg eddig a vírus, de a vakcina kivitele anyagilag is jövedelmező lehet, illetve a nemzeti büszkeséget is megerősíti. A Szputnyik V az eddig nyilvánosságra hozott adatok szerint 10 dollárba kerül majd, a jövő évben egymilliárd adagot terveznek belőle gyártani. A gyártó országok közt lesz India, Dél-Korea, Brazília, Kína és Magyarország is. Magyar tervek A múlt héten tíz adag vakcina érkezett hazánkba a Szputnyik V-ből.

November elején Szíjjártó Péter arról beszélt, hogy hazánk meg tervezi vásárolni az oltás licencét, hogy itthon gyárthassuk azt.

Decemberben kisebb, majd januárban nagyobb mennyiség érhezhet hazánkba terveik szerint a vakcinából.

Hazánk többféle vakcinából is tervez vásárolni, Orbán Viktor korábbi nyilatkozata szerint az oltás beadatása sem lesz kötelező.

