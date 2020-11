Boris Johnson: akár már karácsony előtt megkezdődhet az oltás forgalmazása

Boris Johnson hétfőn kezdte első munkanapját a kötelező 14 napos elkülönítésben, miután a múlt héten munkareggelit költött el egy alsóházi képviselővel, aki nem sokkal később koronavírus-fertőzésre jellemző tüneteket észlelt magán és tesztje pozitív lett.

A brit kormányfő, aki Downing Street-i rezidenciáján tartózkodik és onnan dolgozik, a Twitterre hétfőn feltöltött videóüzenetében - megerősítve szóvivője előző esti tájékoztatását - elmondta: a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) kontaktkutató részlege értesítette vasárnap arról, hogy elkülönítésbe kell vonulnia, mivel kapcsolatban volt valakivel, akinek koronavírustesztje pozitívnak bizonyult.

"Ilyenkor nem számít, hogy mindannyian betartottuk a távolságtartási előírásokat, az sem, hogy nagyszerűen érzem magam, és még az sem, hogy én már átestem a betegségen és pukkadásig tele vagyok antitestekkel, hiszen

- fogalmazott a brit miniszterelnök.

Boris Johnson tavasszal esett át a koronavírus okozta Covid-19 betegségen, kórházi kezelésre is szorult és három napot intenzív osztályon töltött, bár lélegeztetőgép alkalmazására végül nem volt szükség.

Felgyógyulása utáni nyilatkozatában közölte: kétség sem fér hozzá, hogy a gyógykezelését végző orvosok és ápolók az életét mentették meg. Akkori megfogalmazása szerint intenzív kezelésének volt egy 48 órás időszaka, amely alatt "a dolog bármelyik irányban eldőlhetett volna".

A Twitterre feltöltött hétfői videóüzenetében Johnson kijelentette, hogy

A brit kormányfő szerint az egyik a rövid idő alatt eredményt mutató gyorstesztek tömeges nagy-britanniai alkalmazása, és ezekből a szűrőeszközökből már több tízmillió áll rendelkezésre, a másik a koronavírus elleni vakcina kilátása.

Boris Johnson azt mondta: reményei szerint a brit kormány talán már karácsony előtt megkezdheti az oltóanyag forgalmazását, először azok körében, akiknek a legnagyobb szükségük van rá.

Hi folks, I’ve been instructed by our NHS Test & Trace scheme to self-isolate for two weeks, after being in contact with someone with Covid-19.



I’m in good health and have no symptoms, and will continue to lead on our response to the virus & our plans to #BuildBackBetter pic.twitter.com/yNgIme8lOz — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 16, 2020