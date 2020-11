Új kezelés segíthet a koronavírusos betegeken

Az SNG001 nevet viselő kísérleti gyógyszer a Sky News tudósítása szerint interferon beta-1a-t tartalmaz. Ezt az anyagot testünk is termeli a vírusfertőzések leküzdésének érdekében. A gyógyszert, melyet Southamptonban fejlesztett ki a Synairgen, kis létszámú klinikai kísérletben már kipróbálták, az első eredmények szerint

megduplázza a betegségből való felgyógyulás esélyét.

A SNG001-et speciális eszköz segítségével lélegezhetik be a betegek, így vált ki immunválaszt. A kutatók ezzel kapcsolatos eredményeiket a Lancetben tették közzé, értelmezésükben ezek bizonyítják, hogy a szer segíthet a kórházban ápoltak koronavírusos betegségből való felgyógyulásában. Ugyanakkor hozzáteszik, hogy további kísérletekre lesz szükség annak érdekében, hogy a szert be is lehessen majd vetni a gyógyításban, mivel egyelőre csak 98 beteg bevonásával tesztelték azt.

A belélegzésre azért van szükség a gyógyszer beadásakor, mert az így lokálisan, a tüdőbe képes magas koncentrációban bevinni az immunproteint, ezáltal a tüdő védekezőképességét erősíti, nem pedig a vírus működési mechanizmusait igyekszik meggátolni. Ennek további előnyei lehetnek a kutatók szerint abban az esetben, ha a koronavírus-fertőzés esetleg más betegségekkel, például influenzával vagy RSV-vel együtt támadja a beteget.

A gyógyszer tesztje kétszeresen vak teszttel történt: sem a betegek, sem az orvosok nem tudták, hogy ki kapja majd meg azt, ki pedig a placebót. A tudósok szerint amennyiben klinikai felhasználásig jut majd a szer, a bevételére használt eszköz biztonságosságára nagyon oda kell majd figyelni, mivel ilyen módszert eddig még nem alkalmaztak az interferon szervezetbe juttatására.

Oltásból is készül belélegezhető Bár a legtöbb, engedélyeztetéshez közel álló vakcina két oltásból áll, fejlesztenek belélegezhető szert is a betegség megelőzésére. Ezek a patogének az orrban való szaporodását akarják megakadályozni.

Egy augusztusi, egereken végzett állatkísérlet tanúsága szerint erős immunválaszt képes kiváltani egy belélegezhető oltás is.

Az ilyen szerek előnye, hogy nem szükséges tűt használni beadásukhoz, és nem feltétlenül kell szakképesítés sem ehhez.

Az asztmások pipáihoz hasonló eszközzel lehet majd ezeket a szervezetbe juttatni, ha engedélyt kapnak.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán