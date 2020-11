Kemenesi Gábor: az orosz vagy a kínai vakcina is lehet jó, de…

Az orosz vagy a kínai vakcina is lehet jó, sőt tudom, hogy kiváló tudósok dolgoznak azokban az országokban is. A probléma a transzparencia és függetlenség kétségessége. Leginkább politikai szintű bejelentések formájában értesült a világ ezeknek a vakcináknak a bevetéséről és félő, hogy politikai nyomás sodorja járatlan utakra az ottani vakcinafejlesztési törekvéseket – írja legutóbbi Facebook-posztjában a szakember, és hozzáteszi, a bejelentések után tudományos publikációk is megjelentek a 3-as fázisú klinikai tesztek nélkül elindított oltási programokról.

A pécsi virológus szerint rendkívüli kockázatokat rejt magában az, hogy a teljes tesztelési és engedélyeztetési procedúra nélkül kezdték el az oltóanyagok alkalmazását, és nem elsősorban azét, mert nem biztosított a biztonságosság és hatásosság megfelelő mérése, hanem mert ha ezek hiányában később kiderül valami nem várt fejlemény, az világszerte megrendítheti a vakcinákba vetett bizalmat.

Kemenesi Gábor úgy véli, egyre több biztató hír érkezik a folyamatban lévő vakcinafejlesztésekről, és szerinte várhatóan több befutó is lesz, miközben a kínai és orosz vakcinák korai használata mellett is elkezdték a klinikai 3-as fázisú teszteléseket.

"Minden bizalmam a tudományé és a tudósoké, remélem, a vakcinanacionalizmus nem válik tartós fogalommá, és hagyják a tudományt úgy működni, ahogy kell. Mindenhol a világon" – írja a virológus.

Nyitókép: MTI/Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI)