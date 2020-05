Két legyet egy csapásra: fertőződést jelző maszkot fejlesztenek

Biztató eredményeket értek el a Harvard és a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói annak a speciális arcmaszknak a fejlesztése során, amelytől azt remélik, a beépített speciális szenzor révén képes lesz kimutatni, hogy viselője megfertőződött-e a koronavírussal, vagy sem - írta a Business Insider nyomán az Index. Még a 2014-es ebolajárvány idején kezdték a fejlesztést, majd 2016-ban a zika vírushoz is adaptálták, de a technológia már a SARS, a kanyaró, a influenza, a hepatitis C és a nyugat-nílusi láz esetében is jól működik.

A fejlesztés alatt álló maszk egy fluoreszkáló jelet bocsát ki, amikor a koronavírussal megfertőződött személy lélegzik, köhög vagy tüsszent, és noha a koronavírus-specifikus fejlesztés még korai szakaszban tart, az eddigi eredmények nagyon biztatóak – mondta az MIT kutatója, Jim Collins. Bízik benne, hogy pár hét múlva már be tudják mutatni az arcmaszk végleges tervét.

A szenzor által kibocsátott jel szabad szemmel nem látható, viszont a hatóságok számára egy pár dolláros kézi eszközzel is ellenőrizhetőek lennének a maszkok.

Embereken egyelőre még nem tesztelték, jelenleg egy apró nyálmintát használnak ehhez, mivel a szenzornak nedvességre és nagyjából 1-3 órára van szüksége ahhoz, hogy azonosítani tudja a konkrét vírus génszekvenciáját.

A vírusok azonosításához az adott vírus DNS-t vagy RNS-t tartalmazó mintáját használják, ami fagyasztás és szárítás után kerül a szenzorba. A megoldásuk biztosítja, hogy a szenzor szobahőmérsékleten tárolva is több hónapig megbízhatóan működőképes maradjon, ezért a maszkok felhasználhatósága viszonylag hosszú is lehet.

A kutatók egyelőre még azon is vitáznak, hogy a maszk belsejére helyezzék-e a szenzort, vagy egy olyan modult tervezzenek, amelyet bármilyen maszkhoz lehetne csatlakoztatni. Alapvetően olcsó papírmaszkhoz tervezték, de a technológia műanyag és és textil felületen is működőképes.

A tervek szerint a maszk a gyors, labortesztet megelőző diagnózis felállítása mellett a jövőben például reptereken is használható lehetne. A laboratórium úgy tervezi, hogy náhány héten belül már potenciálisan beteg emberekkel tesztelnének, nyár végétől pedig akár kereskedelmi forgalomba is bocsáthatnák a maszkot, ha a tesztek rendben mennek.

