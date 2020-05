Komoly jel utal arra, hogy jobb lenne átesni a koronavíruson

A tudomány a koronavírus-járvány kitörése óta találgatja, vajon aki átesett a fertőzésen, immunissá válik-e.

Amerikai kutatók szerint a válasz egyértelműen "igen", de azt nem tudni, meddig.

A 24.hu a The New York Timesban megjelent összeállításra hivatkozva azt írja, 1343 volt beteg - plazmadonor - bevonásával folytattak tudományos vizsgálatot, és arra jutottak, mindenki termel antitesteket, aki átesett a koronavíruson. (Ismert, az antitest az itthon is végzett vérplazmaeljárás alapja.)

A kérdés ezek után annyi marad, hogy az antitestek később mennyire védenek a vírustól, valamint az, hogy milyen sokáig termeli őket a szervezet.

Nyitókép: Semmelweis Egyetem