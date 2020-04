Az Akadémia szerint így lehetne kordában tartani a járványt

Komplex, és nem csak a jelenlegi pandémia nyomán fellépő egészségügyi és gazdasági válság kezelését gyakorlati intézkedési lehetőségekkel segítő szakmai javaslatcsomagot, ajánlást dolgozott ki a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) immunológusokat, orvosokat és biológusokat munkacsoportja - adta hírül az intézmény. A Lovász László, az MTA elnöke és Kosztolányi György, az Orvosi Tudományok Osztályának elnöke által jegyzett, de az MTA orvosi osztályának számos képviselője által is jóváhagyott ajánlást - amellett hogy a szervezet honlapján is közzétették - eljuttatták az Emmi, az ITM és a Nemzeti Népegészségügyi Központ vezetőinek is.

Az ajánlás szerint a járvány rövid és hosszú távú kezeléséhez is alapvető feltétel a megfelelő mennyiségű és minőségű teszt folyamatos alkalmazása. Egyrészt sokkal több olyan tesztet kellene végezni, amely magát a fertőzést mutatja ki (rtPCR), különösen a veszélyeztetett célcsoportokban - egészségügyi dolgozók, idősotthonok lakói, minden kórházba kerülő beteg - és környezetükben. Másrészt ahhoz, hogy a gazdaság újraindulhasson egy újabb fertőzéshullám kialakulásának veszélye nélkül, szükség lenne a betegségen még át nem esett fogékonyak, és a fertőzést már legyőző immunis emberek azonosítására is. Ezt az antitestek jelenlétét a vérből kimutató tesztekkel lehetne nagy tömegben megoldani.

Majd az így - vagyis gyors és kiterjedt tesztelés után - megszerzett eredmények alapján csoportokat lehetne felállítani a népességen belül, megfelelő adatvédelemmel ellátott nyilvántartási rendszerben. Ehhez persze

sürgősen bővíteni kellene a kontaktfelderítő, a mintavételi, az elemző és a nyilvántartó kapacitásokat az egészségügyi rendszerben.

Ezen alapulhatnának aztán azok a szelektív intézkedések, amelyek a fogékony csoport tagjait a mostaninál is jobban védik, a védett csoport tagjait pedig jogosultságokkal (és esetleg hatósági igazolással) ruházza fel, a munkába való visszatérés céljából.Az ajánlás szerint a csoportok elkülöníthetőségét egészen addig biztosítani kellene, amíg védőoltás vagy hatékony gyógyszeres megelőzés nem lesz hozzáférhető. Elemzések alapján

a szelektív járványügyi intézkedések költséghatékonyabbak a „húzd meg, ereszd meg” típusú intézkedéseknél.

Az ajánlás kitér arra is, hogy a magyar egészségügy alulfinanszírozottsága, sorvadása súlyos társadalmi és gazdasági következményekkel jár járványhelyzetben (és más országos méretű katasztrófahelyzetben is). Az egészségügy gyors és tartós megerősítése fontos feladat a közeli és távolabbi jövőben, ezen belül kiemelten jelentős mértékben bővíteni kell a népegészségügy egész intézményrendszerét.

Az ajánlás felhívja a figyelmet arra, hogy a vírusjárványhoz közvetlenül kapcsolódó teendők mellett figyelmet kell fordítani egyéb járulékos egészségügyi, társadalmi jelenségekre is, amelyek az amúgy is leterhelt és alulfinanszírozott egészségügyben egy esetleges újabb fertőzéshullám lezajlását befolyásolhatják: így a krónikus betegek ellátatlanságára, a szűrési fegyelem lazulására, a várólisták várható növekedésére, a diagnosztikai beavatkozások késlekedésére.

Az ajánlás szerint az esetleg tartóssá váló Covid-19- vagy további, az ismeretlenségből előbukkanó járványok veszélyeit csökkentendő, meg kell erősíteni a tudományos kutatást az érintett területeken. A Magyar Tudományos Akadémia minden lehetséges módon támogatja a tudomány eredményeinek alkalmazását a vírus elleni harcban.

Az ajánlás elkészítésében Falus András, Makara Gábor, Oberfrank Ferenc, Sarkadi Balázs, Váradi András és Vokó Zoltán vett részt, az Elnöki Bizottság az Egészségért 15 tagú és az MTA Orvosi Tudományok Osztálya 30 tagú szervezete egyetértő jóváhagyásával véglegesítette. Az MTA az ajánlást közvetlenül is eljuttatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Nemzeti Népegészségügyi Központ vezetőinek.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás