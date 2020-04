Megszólalt a WHO az 5G-s összeesküvés-elméletekről

Az Egyesült Királyságban az elmúlt hetekben több adótornyot is felgyújtottak az 5G ellenzői. Az aktivisták cselekedete mögött azon összeesküvés-elmélet húzódik, ami szerint a koronavírust az elsőként Vuhanban bevezetett 5G-technológia aktiválta, ám ennek semmiféle tudományos alapja nincs – számolt be a 24.hu. Az elmúlt héten Hollandiában is rongáltak, négy adótornyot céloztak meg az ellenzők.

A helyzet odáig fajult, hogy a WHO is reagált hivatalos Facebook-oldalán, ahol mint fogalmaznak:

tényként kell kezelni, miszerint a koronavírus nem terjed rádiófrekvenciás hullámokkal, mobilhálózatokkal.

Az új koronavírus pedig sok olyan országban is jelen van, ahol még nem épült ki 5G-s mobilhálózat. A Covid-19 csepfertőzéssel terjed, elsősorban köhögés és tüsszentés nyomán. Valamint úgy juthat be a szervezetbe, ha egy fertőzött felület megérintése után a szemünkhöz, szánkhoz, esetleg az orrunkhoz érünk – teszik hozzá.

