Mikor várható vakcina a koronavírus ellen?

Több hónapba, de akár egy évbe is telhet, míg tömegesen előállított, a gyakorlatban is alkalmazható védőoltás lesz a koronavírus ellen – mondta a 24.hu-nak Kemenesi Gábor virológus, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontjának munkatársa.

A vakcinagyártást három nagyobb lépésben mutatta be.

Laboratóriumi flaskákban kísérleteznek a kutatók az elölt, legyengített kórokozókkal, illetve azok egyes részeivel. Arra keresik a választ, hogy melyik változat képes kiváltani a kívánt antitestválaszt. Az új koronavírus esetében itt tart a tudomány.

Ezt követően jöhetnek az állatkísérletek. Ez már jóval hosszabb folyamat, az itt hatékonynak bizonyult, mellékhatásoktól mentes vakcinát lehet tovább vinni embereken folytatott tesztekre.

Az utolsó lépésnél van szükség a legnagyobb körültekintésre és ez tart a legtovább. Ha meggyőződtek a biztonságról, kezdődhetnek a klinikai tesztelés különböző fázisai, ahol azt vizsgálják, hogy adott oltóanyag mennyire hatékony, megbízható, illetve rejt-e kockázatot.

Ez nagyon lassú folyamat tele buktatókkal, és a vakcinák többsége ebben a szakaszban szokott elbukni – mondta a virológus.

A vakcina kifejlesztésének lehetőségeiről és az antivirális szerek kísérleteiről Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem professzora is részletesen beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában. Utóbbiról azt mondta: van egy antivirális szer, amit alapvetően Ebola-fertőzés gyógyítására találtak ki, ez most úgy tűnik, hogy szövetkultúra-kísérletekben hatékony volt. Megkezdhették a humán kipróbálási kísérleteket is, és három héten belül ígértek elsődleges eredményt. Ha ez valóban sikeres lesz, akkor jó esély van arra, hogy legalább egy olyan antivirális szer legyen, ami csökkenti a vírus replikációját és szaporodóképességét az emberi szervezeten belül.

Nyitókép: A 2019-nCov humán koronavírus ultrastrukturális morfológiája (CDC/Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM / Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library)