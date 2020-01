Most a vadvédelembe segít be a Google

Rejtett vadkamerás felvételek millióit gyűjti össze a Conservation International környezetvédelmi nonprofit vállalat, és szabadon hozzáférhetővé teszi bárki számára - adta hírül a CNN nyomán a sokszinuvidek.24.hu.

A Wildlife Insights 2019. decemberében indult, és a világ legnagyobb rejtett kamerás felvétel adatbázisaként jelenleg több mint 4,5 millió képet tartalmaz.

A vadállatok életét figyelő kutatók által telepített rejtett kamerák esetenként több százezer képet rögzítenek. Az eddig csak a projektgazda szakemberek által elérhető fotókat gyűjtik itt egy helyre, más tudósok által is elérhetővé, illetve készült egy nyilvánosan is elérhető rész. A projektet a Google is támogatja azzal, hogy a fotókat egy mesterséges intelligencia (AI) algoritmussal ellenőrzi, így kiderül, van-e rajtuk hasznos tartalom.

Ha igen, az AI azonosítja a fajt.

Eddig a mesterséges intelligencia mintegy 450 állatfajt azonosítására képes, de ez a szám egyre csak nőni fog, hiszen a világ minden részéről további felvételek érkeznek az adatbázisba.. Az ötletgazdák azt remélik, hogy az AI időt takarít meg a kutatók számára, és hatékonyabbá teszi a fajmegőrzési programokat. A platform mindezzel együtt lépéseket tett annak biztosítása érdekében is, hogy az információ ne kerüljön rossz kezekbe.

Nyitókép: Virunga Massif/Google Wildlife Insights