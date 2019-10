Zseniális berendezéssel védekeznek az emelkedő tenger ellen a Hollandok - videó

Amikor vihar jön, a tengervíz egyre magasabbra csap. Ha három méternél nagyobb az emelkedés, az már veszélyezteti Rotterdamot, és be kell zárni a hullámsorompót. Rotterdam mellett számos más települést és mélyen fekvő termőföldeket véd a viharsorompó.

Eddig csak kétszer kellett teljesen bezárni a gátat, de a világtengerek szintjének emelkedése miatt arra számítanak, hogy ez a jövőben egyre gyakrabban előfordul majd. A 22 méter magas acélszerkezet a mélyen fekvő területek jelentős részét megvédi a víz betörésétől viharok idején.

Hollandia területének bő egyharmad része a tengerszint alatt fekszik. A viharsorompó mellett a mezőgazdaság és az állattartás területén is készülnek az új helyzetre. Városi tetőkerteket alakítanak ki, melyeknek egy négyzetmétere 60 liter víz megtartására képes, hűti az épületeket és növénytermesztésre is alkalmas. Az állattenyésztés is alkalmazkodhat az új helyzethez. A vízen lebegő karámokban nincsenek az áradás kockázatának kitéve az állatok. Marhákat már tartanak úszó létesítményekben, és tervezik a csirketartásra kialakított úszó ólat is - számol be tudósításában az Euronews.

Nyitókép: pixabay