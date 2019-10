A rák elleni küzdelemben is kulcsfontosságú felfedezést jutalmaztak idén orvosi Nobel-díjjal

Az orvosi-élettani Nobel-díjat odaítélő bizottság indoklása szerint a három tudós azt fedezte fel, hogy a sejtek miként érzékelik az oxigénszint változását és hogyan alkalmazkodnak hozzá.

- fogalmazott a díjat odaítélő testület. A három tudós fektette le az arról szóló ismeretek alapjait, hogy az oxigénszint milyen hatással van a sejtek anyagcseréjére és fiziológiai működésére.

Az orvosi-élettani Nobel-díj hétfőn bejelentett három kitüntetettje örül, hogy együtt kapják meg a legrangosabb tudományos elismerést. Thomas Perlmann, a stockholmi Karolinska Intézet Nobel-bizottságának titkára elmondta, hogy a díj kihirdetése előtt sikerült elérnie mindhárom díjazottat. "Nagyon boldogok voltak, hogy megosztva kapják meg a díjat" - hangsúlyozta.

