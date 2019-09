Magyar djíazott a rangos tudományos versenyen

Magyarországot a Magyar Innovációs Szövetség által megrendezett Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny három első díjas pályázatának készítője képviselhette:

A magyar delegációt Ivánka Gábor bírálóbizottsági tag vezette.

A négy lépcsős ifjú tudósok versenyének első két fordulóját a résztvevő országok bonyolítják, ahonnan a kiválasztott legjobb 2-4 pályamunkáról a brüsszeli nemzetközi bírálóbizottság mond véleményt. Ezt követően a kiválasztottak háromnapos, kiállítással egybekötött prezentáción vesznek részt, ahol a nemzetközi zsűri személyes konzultációk során alakítja ki a végleges sorrendet.

Az idei döntőn 40 országból, 100 projekt került a döntőbe, ahol Zsigó Miklós (Krúdy Gyula Gimnázium Nyíregyháza végzett diákja) „Moly.net” című projektje részesült a különdíjban, melynek eredményeként hollandiai szakmai utazáson vehet részt.

A díjazott projekt

Az alma kártevői ellen feromoncsapdákkal lehet küzdeni. A kifejlesztett eszköz egy új kialakítású csapda, melyben Zsigó Miklós egy jó minőségű kamerát és egy megfelelő mikrokontrollert helyezett el, amelyek távirányítással képet készítenek arról, hogy éppen mi látható a csapdában, illetve hőmérő szenzorokkal hőmérséklet adatokat gyűjt. Ha egy nagyobb gyümölcsösben a kihelyezett molycsapdák adatait elemezzük, akkor képet kaphatunk a molyrajzás térbeli, és időbeli lefolyásáról is. Egy ilyen elemzés segíti a tulajdonost, a megfelelő mennyiségű feromon, ragasztóanyag, illetve permetszer vásárlásában, ezzel előre tud tervezni pénzügyileg is. Az eszköz más csapdák és feromonok felhasználásával más rovarkártevők esetén is használható, nem csak az almamoly esetén.