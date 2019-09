Tiszta sci-fi: lézerrel vennék fel a harcot a rémes természeti jelenséggel

A 2500 méteres Säntis a legmagasabb hegycsúcs Svájc északkeleti részén. Szélsőséges időjárása miatt különleges a villámlást tanulmányozó tudósok számára, akik olyan lézeralapú technológián dolgoznak, amely semlegesítheti ezt a veszélyt – számolt be a Euronews.

Az itt található obszervatórium és szenzorrendszer folyamatosan rögzíti a villámlások adatait. Arra kíváncsiak, hogy mekkora a kisülés, hogy kiderüljön, az energia mekkora hányada jut el a felhőkből a földre, ismertette a nyugat-svájci Alkalmazott Tudományok Egyeteme kutatója.

legyen az mikrohullám, rádióhullám, vagy akár gammasugár. Ezek mérése által, az információk modellezésével a tudósok jobban megérthetik a villámlás kialakulásának folyamatát, így képesek lehetnek védekezni ellene.

A Laser Lighting Rod európai projekten dolgozó tudósok olyan szerkezetet tesztelnek, ami egy erős lézer segítségével semlegesítené a villámlást, amely elképzelés nem is annyira új keletű. "Azon alapul, hogy a lézernek köszönhetően nagyobb távolságra tudunk eljuttatni energiát" – magyarázta a projekt koordinátora. Elképzelésük szerint

Laboratóriumi körülmények között kis műviharokat hoznak létre a lézerük mellett, erre vezetnek minden elektromos töltést a felhőkből, ami megvédi a lézert, és a földre irányítja az áramot, megvédve körülötte mindent, magyarázta a Palaiseau Alkalmazott Optikai Laboratóriumának francia fizikusa.

To work with high voltage #laser you have to protect your eyes. We have spent the all day in that laboratory in Palaiseau to film a new exciting episode of #Futuris on a system to intercept and discharge lightning. #LLR pic.twitter.com/DZsTU2A9B0