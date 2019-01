Nemzetközi élvonalban a Semmelweis Egyetem a szervátültetések terén

A jelenleg nyolc országot és 79 aktív transzplantációs centrumot tömörítő Eurotransplanthoz több mint öt éve csatlakozott Magyarország. A Semmelweis Egyetem alapításának 250 éves jubileumi évében azt tűzte ki célul, hogy öt éven belül a szívtranszplantációk számát tekintve az első, míg máj- és veseátültetés tekintetében dobogós helyen álljon az Eurotransplant tagállamai között – tájékoztatott az egyetem.

Az intézmény a nem élődonoros veseátültetések esetében már évek óta vezeti a ranglistát.

Hazánkban egyedülálló módon az összes transzplantálható szerv – szív, máj, vese, hasnyálmirigy és tüdő – átültetése folyik az egyetemen, a tüdőtranszplantációt az Országos Onkológiai Intézettel (OOI) együttműködésben végzik a szakemberek.

Hónapokig tart a felkészítés, élethosszig az utógondozás

A transzplantáció a legmagasabb, progresszív szintű ellátás, a műtétre való felkészülés eseténként hónapokat is igénybe vehet, maga a műtét – szervtől függően – 5-12 órán át tarthat, az utógondozás első időszakában pedig hetekig a klinikán tartózkodnak a betegek.

A Semmelweis Egyetem klinikáin 3500-nál is több transzplantálttal tartják a kapcsolatot.

Az utánkövetés élethosszig tart, és rendszeres havi orvos-beteg találkozókat foglal magában, amely megnöveli a betegek egészségesen eltöltött éveinek számát és segít az esetlegesen kialakuló társbetegségek, vagy szövődmények gyors felismerésében. Ennek érdekében az egyetem munkatársai elvégzik a szükséges képalkotó-, labor- vagy szervfunkciós vizsgálatokat, konzultálnak a beteggel és az eredmények megismerése után, szükség szerint állítják be a gyógyszeres kezelést.

Tavaly 164 vese, 80 máj, 3 hasnyálmirigy és 57 felnőtt szívátültetés zajlott

az egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati, valamint Transzplantációs és Sebészeti Klinikáin, míg az OOI bázisán működő Semmelweis Egyetem Mellkassebészeti Klinikán, az OOI-vel együttműködésben egy gyermek és 22 felnőtt kaphatott új tüdőt.

2017-ben 168 vese, 74 máj, 48 szív és 4 hasnyálmirigy átültetés volt az intézményben, míg az OOI-vel közös programban 2017-ben 21 tüdőátültetést végeztek.

Legnagyobb mértékben, több mint 15 százalékkal a szívtranszplantációk száma emelkedett,

nőtt az előző évhez képest a májtranszplantációk, az élődonoros vesetranszplantációk és a gyermeken végzett transzplantációk száma is.

A 8 országot tömörítő Eurotransplant szívátültetést végző 38 centruma közül a Semmelweis Egyetem második lett a 2018-ban elvégzett szívtranszplantációk száma alapján. Veseátültetést összesen 70 helyen végeznek a hálózat országaiban, az egyetem az ötödik helyen áll, míg a 38 májtranszplantációval foglalkozó centrum közül a negyedik legjobb eredményt érte el. A nem élődonoros veseátültetések esetében már évek óta vezeti a ranglistát a Semmelweis.

Magyarország öt és fél éve, a 8 tagállam közül utolsóként csatlakozott az ötven éve alapított nemzetközi szervkoordinációs szervezethez, és rövid időn belül az élvonalba került.

Az átültetést megelőző elő- , majd a műtétet követő utógondozás is jellemzően az egyetem klinikáin történik, a felnőtt tüdőtranszplantáció esetében a Pulmonológiai Klinikán, míg gyermekeknél az I. Számú Gyermekgyógyászati Klinikán. A klinikákon gondozzák a vese- és májtranszplantációra váró, majd a műtéten átesett pácienseket is.

2018-ban 10 gyermek kapott új vesét és 6 esett át májtranszplantáción.

Több transzplantációs program is az idén 250 éves Semmelweis Egyetemen indult el az országban elsőként: itt történt például az első sikeres vesetranszplantáció (1973), májtranszplantáció (1995) és szívtranszplantáció (1992) is. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet együttműködésében történt meg az első hazai tüdőtranszplantáció felnőtteknél (2015), majd 2018-ban elvégezték az első gyermek tüdőátültetést is.

