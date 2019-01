Egyre kisebb gyermekeket érint a cukorbetegség - íme az intő jelek

Az 1-es típusú diabéteszt úgy is hívják, hogy gyermekkori diabétesz; jellemző módon gyermekkorban, fiatalkorban jelentkezik, de bármely életszakasztban előfordulhat. Az utóbbi években azonban egyre kisebb gyermekeket érint: a betegség előfordulása

a hat év alatti korosztályban még az idősebb gyerekekkel összehasonlítva is aránytalan mértékben nő.

"Korábban azt mondtuk, hogy a kamaszkori-serdülőkori változások azok, amik nagyon gyakran oda vezetnek, hogy a már kialakulóban lévő cukorbetegséget megjelenítsék. 10-15 éves korban vált tehát láthatóvá ez a betegség korábban leggyakrabban, de

az elmúlt 3 évtized változásai alapján nagyon nagy részt érinti a betegség a 6 éves kor alattiakat, az óvodásokat, illetve a kisiskolásokat is"

- figyelmeztetett az InfoRádiónak Tóth-Heyn Péter, a Gyermekgyógyászati Klinika igazgatóhelyettese.

Itthon ma minden 500-600. gyereket érint az 1-es típusú cukorbetegség, nagyjából 300 közeli lehet az évente diagnosztizált, új betegek száma, ez az esetszám ország 28 gyermekdiabétesz-ellátó központjában jelenik meg.

Tipikus tünetek

Nagyon jellegzetes tünetekkel jelentkezik: a magas vércukorszint miatt a vizeletben is megjelenő cukor miatt sokat pisilnek az érintett gyerekek, ezért sokat is isznak. A korábban már szobatiszta gyermek éjjelenként ismét bepisilhet, illetve minden szünetben vécére jár a gyermek; ez sokaknak nem is szúr szemet.

"Inzulin hiányában pedig a sejtek éheznek, ez oda vezet, hogy a betegek fáradékonyakká válnak, illetve a testsúlyuk is több kilogrammot csökken. Ez úgy jelentkezik, hogy mindeközben jó az étvágyuk" - tette hozzá Tóth-Heyn Péter.

Összefoglalva

a gyermek megnövekedett szomjúsága és vizelési ingere, a megfelelő mennyiségű táplálkozás melletti fogyás, a fáradékonyság mindenképpen gyanakvásra ad okot.

A kezelés?

A betegség kezelése, "miután itt inzulinhiányról van szó, csakis a létfontosságú inzulin pótlásából állhat, ezt pedig

a mai napig csak injekciós formában lehetséges beadni.

szemben a felnőtt korban jelentkező, 2-es típusú cukorbetegséggel" - egyértelműsítette az orvos. Ez a kezelés kötelező, nélkülözhetetlen.

Az 1-es típusú diabétesz esetén a gyerekek életét egy rendkívül szigorú napirendbe kell szervezni, azonban speciális diéta nincs, az ajánlások az egészséges táplálkozási elvekkel egyeznek meg, tiltólistán is csak bizonyos gyorsan felszívódó szénhidrátok szerepelnek, az étkezések ideje, száma és mennyisége ugyanakkor előre meghatározott.

Autoimmun betegség Az 1-es típusú diabétesz egy autoimmun betegség, tehát nem a rossz táplálkozási szokások miatt alakul ki, a betegségben - szemben a 2-es típusú cukorbetegséggel - életmódbeli tényezők nem játszanak szerepet. A szervezet, miután védekező rendszere egy hiba folytán elpusztítja a hasnyálmirigy inzulintermelő sejtjeit, az egyre fogyó mennyiségű inzulin hiányában nem tudja hasznosítani a számára létfontosságú, energiát adó szőlőcukrot, ezért sejtjei éheznek, anyagcseréje felborul, a vércukorszint vészesen megemelkedik, ketontestek és cukor jelenik meg a vizeletben, és a vér vegyhatása savas irányba tolódik el, mely folyamat életveszélyes is lehet - írta a témával kapcsolatban korábban a Semmelweis Egyetem.

Nyitókép: MTI Fotó: Rosta Tibor