Még augusztusban történt, hogy a levegő elszivárgását és a nyomás kis mértékű csökkenését észlelték a Nemzetközi Űrállomáshoz (ISS) csatlakoztatott Szojuz űrhajón. Meg is találták az ezeket okozó, 3-4 milliméteres lyukat, amit belülről betömtek, de most külső javításra is szükség volt a Földre való jövő heti visszatérés előtt. Az üggyel kapcsolatban akkor felmerült a szabotázs gyanúja is, a lyukat ugyanis belülről kifelé fúrta valaki. A felelős azóta sincs meg, a vizsgálat sem zárult le.

Hosszú űrséta

Két orosz űrhajós, Szergej Prokopjev és Oleg Kononyenko magyar idő szerint kedd délután ötkor lépett ki a Nemzetközi Űrállomás (ISS) légzsilipjén, hogy a Roszkozmosz, az orosz állami űrügynökség kérésére kívülről is megvizsgálják a Szojuz MSZ–9-en felfedezett lyukat.

A Szojuzon keletkezett rés vizsgálatát Kononyenko a robotkar segítségével végezte el,

ezzel tárgyakat és űrhajósokat tudnak akár 15 méter hosszan eljuttatni az űrállomás külső felületére. Ez egyszerűnek hangzik, pedig korántsem az, hiszen nem létezik rá kidolgozott protokoll, lévén még sosem kellett ilyesmit csinálni. Ez azt jelenti, hogy például

nincsenek menekülőutak a dokkolópontokig, sem biztonsági rögzítőpontok az űrhajó oldalán. További gond, hogy erre a célra szolgáló eszközeik sincsenek az űrhajósoknak,

márpedig a Szojuz többrétegű külső borítását egyáltalán nem könnyű feladat megbontani.

Mintákat is vettek

A két orosz űrhajós tehát először (három óra alatt) felkészítette a robotkart arra, hogy biztosan rögzítse őket és a felszerelést az űrséta alatt és odalavírozott a sérülés vélt helyéhez.

Itt látszik, milyen lassan és óvatosan kellett haladniuk:

Ott megtalálták a lyukat, megbontották a hővédő szigetelést és a meteoritvédelmi ernyőt, megvizsgálták és lefényképezték a keletkezett sérülést. Emellett mintákat vettek a repedés felszínéről, amelyeket a mikrometeorit-védelmi ernyő paneljével együtt a visszatérő egységgel továbbítanak a szakértőknek a további vizsgálatokhoz.

Az eljárás különlegessége, hogy egy orosz deszantos tőrrel kellett "szétnyiszatolniuk" a külső borítást, ez nem mindennapi látványt jelentett:

Megsemmisül

A lyuk azért nem fog veszélyt jelenteni a legénység biztonságára, mert az orbitális kabinon található, amely röviddel az ISS-ről való lekapcsolódás után leválik a Földre visszatérő kabinról, majd elég a bolygó légkörében.

Nyitókép: NASA